Katy Perry

I used to bite my tongue and hold my breath
Eskiden dilimi ısırır ve nefesimi tutardım
Scared to rock the boat and make a mess
Gemiyi sallamaya ve ortalığı dağıtmaya korkardım
So I sat quietly, agreed politely
Sessizce oturdum, nazikçe kabullendim
***
I guess that I forgot I had a choice
Bir şansım olduğunu unutmuştum sanırım
I let you push me past the breaking point
Beni kırılma noktasından geçirmene izin verdim
I stood for nothing, so I fell for everything
Hiçbir şey için karşı durdum, her şeye düştüm
***
You held me down, but I got up
Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim
Already brushing off the dust
Çoktan tozu siliyorum
You hear my voice, your hear that sound
Sesimi duyuyorsun, o sesi duyuyorsun
Like thunder, gonna shake your ground
Şimşek gibi, yerini sallayacağım
***
You held me down, but I got up
Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim
Get ready cause I've had enough
Hazırlan çünkü yetti artık
I see it all, I see it now
Her şeyi görüyorum, artık
***
I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire
Kaplan gözü var bende, ateş, ateş içinde dans ediyorum
Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın
***
Louder, louder than a lion
Daha da sesli, aslandan daha sesli
Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın
***
Oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Kükrememi duyacaksın
***
Now I'm floating like a butterfly
Artık kelebek gibi uçuyorum
Stinging like a bee I earned my stripes
Arı gibi sokarak çizgilerimi kazandım
I went from zero, to my own hero
Sıfırdan başladım, kendi kahramanıma
***
You held me down, but I got up
Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim
Already brushing off the dust
Çoktan tozu siliyorum
You hear my voice, your hear that sound
Sesimi duyuyorsun, o sesi duyuyorsun
***
Like thunder, gonna shake your ground
Şimşek gibi, yerini sallayacağım
You held me down, but I got up
Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim
Get ready cause I've had enough
Hazırlan çünkü yetti artık
I see it all, I see it now
Her şeyi görüyorum, artık
***
I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire
Kaplan gözü var bende, ateş, ateş içinde dans ediyorum
Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın
***
Louder, louder than a lion
Daha da sesli, aslandan daha sesli
Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın
***
Oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Kükrememi duyacaksın
***
Roar-or, roar-or, roar-or
Kükreme, kükreme
***
I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire
Kaplan gözü var bende, ateş, ateş içinde dans ediyorum
Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın
***
Louder, louder than a lion
Daha da sesli, aslandan daha sesli
Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR
Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın
***
Oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Kükrememi duyacaksın