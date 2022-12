Katy Perry

I used to bite my tongue and hold my breath Eskiden dilimi ısırır ve nefesimi tutardım Scared to rock the boat and make a mess Gemiyi sallamaya ve ortalığı dağıtmaya korkardım So I sat quietly, agreed politely Sessizce oturdum, nazikçe kabullendim *** I guess that I forgot I had a choice Bir şansım olduğunu unutmuştum sanırım I let you push me past the breaking point Beni kırılma noktasından geçirmene izin verdim I stood for nothing, so I fell for everything Hiçbir şey için karşı durdum, her şeye düştüm *** You held me down, but I got up Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim Already brushing off the dust Çoktan tozu siliyorum You hear my voice, your hear that sound Sesimi duyuyorsun, o sesi duyuyorsun Like thunder, gonna shake your ground Şimşek gibi, yerini sallayacağım *** You held me down, but I got up Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim Get ready cause I've had enough Hazırlan çünkü yetti artık I see it all, I see it now Her şeyi görüyorum, artık *** I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire Kaplan gözü var bende, ateş, ateş içinde dans ediyorum Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın *** Louder, louder than a lion Daha da sesli, aslandan daha sesli Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın *** Oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Kükrememi duyacaksın *** Now I'm floating like a butterfly Artık kelebek gibi uçuyorum Stinging like a bee I earned my stripes Arı gibi sokarak çizgilerimi kazandım I went from zero, to my own hero Sıfırdan başladım, kendi kahramanıma *** You held me down, but I got up Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim Already brushing off the dust Çoktan tozu siliyorum You hear my voice, your hear that sound Sesimi duyuyorsun, o sesi duyuyorsun *** Like thunder, gonna shake your ground Şimşek gibi, yerini sallayacağım You held me down, but I got up Beni aşağı çektin, ama ben yükseldim Get ready cause I've had enough Hazırlan çünkü yetti artık I see it all, I see it now Her şeyi görüyorum, artık *** I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire Kaplan gözü var bende, ateş, ateş içinde dans ediyorum Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın *** Louder, louder than a lion Daha da sesli, aslandan daha sesli Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın *** Oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Kükrememi duyacaksın *** Roar-or, roar-or, roar-or Kükreme, kükreme *** I got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire Kaplan gözü var bende, ateş, ateş içinde dans ediyorum Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın *** Louder, louder than a lion Daha da sesli, aslandan daha sesli Cause I am a champion and you're gonna hear me ROAR Çünkü ben şampiyonum ve KÜKREmemi duyacaksın *** Oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Kükrememi duyacaksın