Teenage Dream Şarkı Sözleri
Katy Perry Teenage Dream şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Katy Perry Teenage Dream şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Teenage Dream sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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You think I’m pretty
-Sence ben güzelim
Without any make-up on
-Hiçbir makyajım olmadan
You think I’m funny
-Sence ben eğlenceliyim
When I tell the puch line wrong
-Motorla yanlış yönde olduğumuzu söylediğimde
I know you get me
-Biliyorum beni elde edebilirsin
So I’ll let my walls come down, down
-Bu sebeple ben duvarlarım indireceğim, indireceğim
***
Before you met
-Seni tanımadan önce
I was a wreck
-Ben bir harabeydim
But things were kinda heavy
-Ama herşey biraz ağırdı
You brought me to life
-Sen beni hayata döndürdün
Now every February
-Şimdi her Şubat ayında
You’ll be my valentine, valentine
-Benim sevgilim olacaksın, sevgilim
***
Let’s go all the way tonight
-Bu gece her yönden gidelim
No regrets, just love
-Pişmanlık yok, sadece aşk
We can dance until we die
-Ölene kadar dans edebiliriz
You and I
-Sen ve ben
We’ll be young forever
-Sonsuza kadar genç olacağız
***
You make me
-Sen bana
Feel like
-Tıpkı
I’m living a Teenage Dream
-Bir genç hayalini yaşatıyorsun
The way you turn me on
-Senin beni açtığın yolda
I can’t sleep
-Uyuyamıyorum
Let’s runaway
-Haydi kaçıp gidelim
And don’t ever look back
-Ve asla arkamıza bakmayalım
Don’t ever look back
-Asla arkamıza bakmayalım
***
My heart stops
-Kalbim duruyor
When you look at me
-Bana baktığın zaman
Just one touch
-Sadece bir dokunuş
Now baby I believe
-Şimdi bebeğim inanıyorum
This is real
-Bu gerçek
So take a chance
-Öyleyse bir risk al
And don’t ever look back
-Ve asla arkana bakma
Don’t ever look back
-Asla arkana bakma
***
We drove to Cali
-California ya gidiyoruz
And got drunk on the beach
-Ve sahilde sarhoş olacağız
Got a motel and
-Motele gideceğiz ve
Built a floor out of sheets
-Zeminin altına bir kat inşa edeceğiz
I finally found you
-Sonunda buldum seni
My missing puzzle piece
-Benim puzzle mın kayıp parçası
I’m complete
-Tamamlandım
***
Let’s go all the way tonight
-Bu gece her yönden gidelim
No regrets, just love
-Pişmanlık yok, sadece aşk
We can dance until we die
-Ölene kadar dans edebiliriz
You and I
-Sen ve ben
We’ll be young forever
-Sonsuza kadar genç olacağız
***
You make me
-Sen bana
Feel like
-Tıpkı
I’m living a Teenage Dream
-Bir genç hayalini yaşatıyorsun
The way you turn me on
-Senin beni açtığın yolda
I can’t sleep
-Uyuyamıyorum
Let’s runaway
-Haydi kaçıp gidelim
And don’t ever look back
-Ve asla arkamıza bakmayalım
Don’t ever look back
-Asla arkamıza bakmayalım
***
My heart stops
-Kalbim duruyor
When you look at me
-Bana baktığın zaman
Just one touch
-Sadece bir dokunuş
Now baby I believe
-Şimdi bebeğim inanıyorum
This is real
-Bu gerçek
So take a chance
-Öyleyse bir risk al
And don’t ever look back
-Ve asla arkana bakma
Don’t ever look back
-Asla arkana bakma
***
I might get your heart racing
-Ben senin kalbinde yarışabilirim
In my skin-tight jeans
-Benim sıska dar kotumda
Be your teenage dream tonight
-Senin genç hayalin olacağım bu gece
***
Let you put your hands on me
-Bana dokunmana izin vereceğim
In my skin-tight jeans
-Benim sıska dar kotumda
Be your teenage dream tonight
-Senin genç hayalin olacağım bu gece
***
You make me
-Sen bana
Feel like
-Tıpkı
I’m living a Teenage Dream
-Bir genç hayalini yaşatıyorsun
The way you turn me on
-Senin beni açtığın yolda
I can’t sleep
-Uyuyamıyorum
Let’s runaway
-Haydi kaçıp gidelim
And don’t ever look back
-Ve asla arkamıza bakmayalım
Don’t ever look back
-Asla arkamıza bakmayalım
***
My heart stops
-Kalbim duruyor
When you look at me
-Bana baktığın zaman
Just one touch
-Sadece bir dokunuş
Now baby I believe
-Şimdi bebeğim inanıyorum
This is real
-Bu gerçek
So take a chance
-Öyleyse bir risk al
And don’t ever look back
-Ve asla arkana bakma
Don’t ever look back
-Asla arkana bakma