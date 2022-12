Katy Perry

You think I’m pretty -Sence ben güzelim Without any make-up on -Hiçbir makyajım olmadan You think I’m funny -Sence ben eğlenceliyim When I tell the puch line wrong -Motorla yanlış yönde olduğumuzu söylediğimde I know you get me -Biliyorum beni elde edebilirsin So I’ll let my walls come down, down -Bu sebeple ben duvarlarım indireceğim, indireceğim *** Before you met -Seni tanımadan önce I was a wreck -Ben bir harabeydim But things were kinda heavy -Ama herşey biraz ağırdı You brought me to life -Sen beni hayata döndürdün Now every February -Şimdi her Şubat ayında You’ll be my valentine, valentine -Benim sevgilim olacaksın, sevgilim *** Let’s go all the way tonight -Bu gece her yönden gidelim No regrets, just love -Pişmanlık yok, sadece aşk We can dance until we die -Ölene kadar dans edebiliriz You and I -Sen ve ben We’ll be young forever -Sonsuza kadar genç olacağız *** You make me -Sen bana Feel like -Tıpkı I’m living a Teenage Dream -Bir genç hayalini yaşatıyorsun The way you turn me on -Senin beni açtığın yolda I can’t sleep -Uyuyamıyorum Let’s runaway -Haydi kaçıp gidelim And don’t ever look back -Ve asla arkamıza bakmayalım Don’t ever look back -Asla arkamıza bakmayalım *** My heart stops -Kalbim duruyor When you look at me -Bana baktığın zaman Just one touch -Sadece bir dokunuş Now baby I believe -Şimdi bebeğim inanıyorum This is real -Bu gerçek So take a chance -Öyleyse bir risk al And don’t ever look back -Ve asla arkana bakma Don’t ever look back -Asla arkana bakma *** We drove to Cali -California ya gidiyoruz And got drunk on the beach -Ve sahilde sarhoş olacağız Got a motel and -Motele gideceğiz ve Built a floor out of sheets -Zeminin altına bir kat inşa edeceğiz I finally found you -Sonunda buldum seni My missing puzzle piece -Benim puzzle mın kayıp parçası I’m complete -Tamamlandım *** Let’s go all the way tonight -Bu gece her yönden gidelim No regrets, just love -Pişmanlık yok, sadece aşk We can dance until we die -Ölene kadar dans edebiliriz You and I -Sen ve ben We’ll be young forever -Sonsuza kadar genç olacağız *** You make me -Sen bana Feel like -Tıpkı I’m living a Teenage Dream -Bir genç hayalini yaşatıyorsun The way you turn me on -Senin beni açtığın yolda I can’t sleep -Uyuyamıyorum Let’s runaway -Haydi kaçıp gidelim And don’t ever look back -Ve asla arkamıza bakmayalım Don’t ever look back -Asla arkamıza bakmayalım *** My heart stops -Kalbim duruyor When you look at me -Bana baktığın zaman Just one touch -Sadece bir dokunuş Now baby I believe -Şimdi bebeğim inanıyorum This is real -Bu gerçek So take a chance -Öyleyse bir risk al And don’t ever look back -Ve asla arkana bakma Don’t ever look back -Asla arkana bakma *** I might get your heart racing -Ben senin kalbinde yarışabilirim In my skin-tight jeans -Benim sıska dar kotumda Be your teenage dream tonight -Senin genç hayalin olacağım bu gece *** Let you put your hands on me -Bana dokunmana izin vereceğim In my skin-tight jeans -Benim sıska dar kotumda Be your teenage dream tonight -Senin genç hayalin olacağım bu gece *** You make me -Sen bana Feel like -Tıpkı I’m living a Teenage Dream -Bir genç hayalini yaşatıyorsun The way you turn me on -Senin beni açtığın yolda I can’t sleep -Uyuyamıyorum Let’s runaway -Haydi kaçıp gidelim And don’t ever look back -Ve asla arkamıza bakmayalım Don’t ever look back -Asla arkamıza bakmayalım *** My heart stops -Kalbim duruyor When you look at me -Bana baktığın zaman Just one touch -Sadece bir dokunuş Now baby I believe -Şimdi bebeğim inanıyorum This is real -Bu gerçek So take a chance -Öyleyse bir risk al And don’t ever look back -Ve asla arkana bakma Don’t ever look back -Asla arkana bakma