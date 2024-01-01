Tic Toc California Wake up in the mornin' feelin' like P- Diddy (Hey what's up girl) Grab ma glasses I'm out the door I'm gonna hit the city (Let's go) Before I leave brush ma teeth with a bottle of Jack 'Cuz when I leave for the night I ain't comin back I'm talkin pedicure on our toes toes Tryin on all our clothes clothes Boys blowin' up our phones phones Drop top and playin' our favorite CD's Goin up to the parties Tryna get a little bit tipsy Don't stop, make it pop DJ, blow my speakers up Tonight, Im'ma fight Til we see the sunlight TiK ToK, on the clock But the party don't stop no Woah-oh oh oh Woah-oh oh oh Don't stop, make it pop DJ, blow my speakers up Tonight, Im'ma fight Til we see the sunlight TiK ToK, on the clock But the party don't stop no Woah-oh oh oh Woah-oh oh oh Katy Perry: I know a place Where the grass is really greener Warm, wet and wild There must be something in the water Sippin' gin and juice Laying underneath the palm trees The boys Break their necks Try'na to creep a little sneak peek (at us) You could travel the world But nothing comes close to the golden coast Once you party with us You'll be falling in love Oooooh Oh Oooooh California girls We're unforgettable Daisy Dukes Bikinis on top Sun-kissed skin So hot will melt your popsicle Oooooh Oh Oooooh California girls We're undeniable Fine, fresh, fierce We got it on lock West coast represent Now put your hands up Oooooh Oh Oooooh Justin Bieber: Oh woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh. You know you love me, I know you care, you shout whenever and I'll be there. You are my love, you are my heart and we will never ever ever be apart. Are we an item? girl quit playing, we're just friends, what are you saying. Said there's another, look right in my eyes, my first love broke my heart for the first time. And I was like... Baby, baby, baby oooooh, like baby, baby, baby noooooooo, like baby, baby, baby, ooooh. Thought you'd always be mine, mine (repeat)

Bitter Çikolata Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter Çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne Ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme

Gidesim Geldi Bir acı var kördüğüm boğazımda Tadım yok biraz bu aralarda Dağıttım birazda son zamanlarda Yüreğim artık beni yormasana *** Gönül gözüm kapandı Sesim çıkmaz artık bu odalarda Heves ederdim ya eskiden Artık gücüm yok bu hayata *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi *** Bir acı var kördüğüm boğazımda Tadım yok biraz bu aralarda Dağıttım birazda son zamanlarda Yüreğim artık beni yormasana *** Gönül gözüm kapandı Sesim çıkmaz artık bu odalarda Heves ederdim ya eskiden Artık gücüm yok bu hayata *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi *** Çekip gidesim var artık yalan dünyadan Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni Nedense bir kaç gündür gidesim geldi