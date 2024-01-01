Aşkın Her Hali Şarkı Sözleri
Katy Perry Aşkın Her Hali şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Katy Perry Aşkın Her Hali şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Her Hali sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Katy Perry
Aşkın Her Hali
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Wake up in the mornin' feelin' like P- Diddy (Hey what's up girl)
Grab ma glasses I'm out the door I'm gonna hit the city (Let's go)
Before I leave brush ma teeth with a bottle of Jack
'Cuz when I leave for the night I ain't comin back
I'm talkin pedicure on our toes toes
Tryin on all our clothes clothes
Boys blowin' up our phones phones
Drop top and playin' our favorite CD's
Goin up to the parties
Tryna get a little bit tipsy
Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, Im'ma fight
Til we see the sunlight
TiK ToK, on the clock
But the party don't stop no
Woah-oh oh oh
Woah-oh oh oh
Don't stop, make it pop
DJ, blow my speakers up
Tonight, Im'ma fight
Til we see the sunlight
TiK ToK, on the clock
But the party don't stop no
Woah-oh oh oh
Woah-oh oh oh
Katy Perry:
I know a place
Where the grass is really greener
Warm, wet and wild
There must be something in the water
Sippin' gin and juice
Laying underneath the palm trees
The boys
Break their necks
Try'na to creep a little sneak peek
(at us)
You could travel the world
But nothing comes close
to the golden coast
Once you party with us
You'll be falling in love
Oooooh Oh Oooooh
California girls
We're unforgettable
Daisy Dukes
Bikinis on top
Sun-kissed skin
So hot
will melt your popsicle
Oooooh Oh Oooooh
California girls
We're undeniable
Fine, fresh, fierce
We got it on lock
West coast represent
Now put your hands up
Oooooh Oh Oooooh
Justin Bieber:
Oh woooah, oh woooooah, oh wooooah, oh.
You know you love me, I know you care,
you shout whenever and I'll be there.
You are my love, you are my heart
and we will never ever ever be apart.
Are we an item? girl quit playing,
we're just friends, what are you saying.
Said there's another, look right in my eyes,
my first love broke my heart for the first time.
And I was like...
Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you'd always be mine, mine (repeat)
-
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter Çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne
Ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Aşk mı meşk mi hepsi bende
Gölgem bile sahilde sevişir senle
Gün olur güzelim devran döner
Gelirsin tıpış tıpış son seferle
***
Mecbursun kaderine
Mahkum oldun müebbete
İstesen de istemesen de
Canın çeker, beni her nefeste
İstesen de istemesen de
Canın çeker beni her nefeste
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Bitter çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
Bitter çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Aşk mı meşk mi hepsi bende
Gölgem bile sahilde sevişir senle
Gün olur güzelim devran döner
Gelirsin tıpış tıpış son seferle
***
Mecbursun kaderine
Mahkum oldun müebbete
İstesen de istemesen de
Canın çeker, beni her nefeste
İstesen de istemesen de
Canın çeker beni her nefeste
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
-
Bir acı var kördüğüm boğazımda
Tadım yok biraz bu aralarda
Dağıttım birazda son zamanlarda
Yüreğim artık beni yormasana
***
Gönül gözüm kapandı
Sesim çıkmaz artık bu odalarda
Heves ederdim ya eskiden
Artık gücüm yok bu hayata
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Bir acı var kördüğüm boğazımda
Tadım yok biraz bu aralarda
Dağıttım birazda son zamanlarda
Yüreğim artık beni yormasana
***
Gönül gözüm kapandı
Sesim çıkmaz artık bu odalarda
Heves ederdim ya eskiden
Artık gücüm yok bu hayata
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
-
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi
Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin
Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna
Gördüm nihayet gün gibi gerçeği
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi
Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin
Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna
Gördüm nihayet gün gibi gerçeği
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
Sen gibi yaralı çok alemde
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