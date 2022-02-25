Wide Awake Şarkı Sözleri
Katy Perry Wide Awake şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Katy Perry Wide Awake şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Wide Awake sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
***
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
Yeah, I was in the dark
– Evet, karanlıktaydım
I was falling hard
– Çok aşık olmuştum
With an open heart
– Tamamen açık bir kalple
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
How did I read the stars so wrong
– Yıldızları nasıl bu kadar yanlış okudum
***
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
And now it’s clear to me
– Ve artık her şey açık
That everything you see
– Gördüğün her şey,
Ain’t always what it seems
– Göründüğü gibi olmayabilir.
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
Yeah, I was dreaming for so long
– Evet, uzun zamandır hayal kuruyordum
***
I wish I knew then
– Keşke daha önce bilseydim,
What I know now
– Şuan bildiklerimi.
Wouldn’t dive in
– Kendimi adamazdım.
Wouldn’t bow down
– Boyun eğmezdim.
Gravity hurts
– Yerçekimi acıtıyor,
You made it so sweet
– Bunu çok şirin gösterdin,
Till I woke up on
– Ben uyanana kadar,
On the concrete
– Betonun üzerinde.
***
Falling from cloud 9
– Mutluluk bulutundan düşüyorum,
Crashing from the high
– Yükseklikten parçalandım.
I’m letting go tonight
– Bu gece hepsini boşveriyorum
(Yeah I’m) Falling from cloud 9
– (Evet ben) mutluluk bulutundan düşüyorum.
***
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
Not losing any sleep
– Hiçbir uykuyu kaçırmıyorum
Picked up every piece
– Her parçayı topladım
And landed on my feet
– Ve ayaklarımın üzerine düştüm
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
Need nothing to complete myself – no
– Kendimi tamamlamak için hiçbir şeye ihtiyacım yok, hayır
***
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
Yeah, I am born again
– Evet, yeniden doğdum
Outta the lion’s den
– Aslanın kafesinden çıktım
I don’t have to pretend
– Ve rol yapmaya ihtiyacım yok
And it’s too late
– Artık çok geç
The story’s over now, the end
– Hikaye şimdi bitti, son
***
I wish I knew then
– Keşke daha önce bilseydim,
What I know now
– Şuan bildiklerimi.
Wouldn’t dive in
– Kendimi adamazdım.
Wouldn’t bow down
– Boyun eğmezdim.
Gravity hurts
– Yerçekimi acıtıyor,
You made it so sweet
– Bunu çok şirin gösterdin,
Till I woke up on
– Ben uyanana kadar,
On the concrete
– Betonun üzerinde.
***
Falling from cloud 9
– Mutluluk bulutundan düşüyorum,
Crashing from the high
– Yükseklikten parçalandım.
I’m letting go tonight
– Bu gece hepsini boşveriyorum
(Yeah I’m) Falling from cloud 9
– (Evet ben) mutluluk bulutundan düşüyorum.
***
Thunder rumbling
– Gök gürlüyor
Castles crumbling
– Kaleler yıkılıyor
I am trying to hold on
– Tutunmaya çalışıyorum
God knows that I tried
– Tanrı denediğimi biliyor
Seeing the bright side
– Parlak tarafı görebiliyorum
But I’m not blind anymore…
– Ama artık kör değilim
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
***
Falling from cloud
– Mutluluk bulutundan düşüyorum,
Crashing from the high
– Yükseklikten parçalandım.
I’m letting go tonight
– Bu gece hepsini boşveriyorum
Falling from cloud 9
– Mutluluk bulutundan düşüyorum.
***
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım
I’m wide awake
– Tamamen uyanığım