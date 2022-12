Katy Perry

I’m wide awake – Tamamen uyanığım I’m wide awake – Tamamen uyanığım *** I’m wide awake – Tamamen uyanığım Yeah, I was in the dark – Evet, karanlıktaydım I was falling hard – Çok aşık olmuştum With an open heart – Tamamen açık bir kalple I’m wide awake – Tamamen uyanığım How did I read the stars so wrong – Yıldızları nasıl bu kadar yanlış okudum *** I’m wide awake – Tamamen uyanığım And now it’s clear to me – Ve artık her şey açık That everything you see – Gördüğün her şey, Ain’t always what it seems – Göründüğü gibi olmayabilir. I’m wide awake – Tamamen uyanığım Yeah, I was dreaming for so long – Evet, uzun zamandır hayal kuruyordum *** I wish I knew then – Keşke daha önce bilseydim, What I know now – Şuan bildiklerimi. Wouldn’t dive in – Kendimi adamazdım. Wouldn’t bow down – Boyun eğmezdim. Gravity hurts – Yerçekimi acıtıyor, You made it so sweet – Bunu çok şirin gösterdin, Till I woke up on – Ben uyanana kadar, On the concrete – Betonun üzerinde. *** Falling from cloud 9 – Mutluluk bulutundan düşüyorum, Crashing from the high – Yükseklikten parçalandım. I’m letting go tonight – Bu gece hepsini boşveriyorum (Yeah I’m) Falling from cloud 9 – (Evet ben) mutluluk bulutundan düşüyorum. *** I’m wide awake – Tamamen uyanığım Not losing any sleep – Hiçbir uykuyu kaçırmıyorum Picked up every piece – Her parçayı topladım And landed on my feet – Ve ayaklarımın üzerine düştüm I’m wide awake – Tamamen uyanığım Need nothing to complete myself – no – Kendimi tamamlamak için hiçbir şeye ihtiyacım yok, hayır *** I’m wide awake – Tamamen uyanığım Yeah, I am born again – Evet, yeniden doğdum Outta the lion’s den – Aslanın kafesinden çıktım I don’t have to pretend – Ve rol yapmaya ihtiyacım yok And it’s too late – Artık çok geç The story’s over now, the end – Hikaye şimdi bitti, son *** I wish I knew then – Keşke daha önce bilseydim, What I know now – Şuan bildiklerimi. Wouldn’t dive in – Kendimi adamazdım. Wouldn’t bow down – Boyun eğmezdim. Gravity hurts – Yerçekimi acıtıyor, You made it so sweet – Bunu çok şirin gösterdin, Till I woke up on – Ben uyanana kadar, On the concrete – Betonun üzerinde. *** Falling from cloud 9 – Mutluluk bulutundan düşüyorum, Crashing from the high – Yükseklikten parçalandım. I’m letting go tonight – Bu gece hepsini boşveriyorum (Yeah I’m) Falling from cloud 9 – (Evet ben) mutluluk bulutundan düşüyorum. *** Thunder rumbling – Gök gürlüyor Castles crumbling – Kaleler yıkılıyor I am trying to hold on – Tutunmaya çalışıyorum God knows that I tried – Tanrı denediğimi biliyor Seeing the bright side – Parlak tarafı görebiliyorum But I’m not blind anymore… – Ama artık kör değilim I’m wide awake – Tamamen uyanığım I’m wide awake – Tamamen uyanığım *** Falling from cloud – Mutluluk bulutundan düşüyorum, Crashing from the high – Yükseklikten parçalandım. I’m letting go tonight – Bu gece hepsini boşveriyorum Falling from cloud 9 – Mutluluk bulutundan düşüyorum. *** I’m wide awake – Tamamen uyanığım I’m wide awake – Tamamen uyanığım I’m wide awake – Tamamen uyanığım I’m wide awake – Tamamen uyanığım I’m wide awake – Tamamen uyanığım