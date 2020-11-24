7 sureden oluşan 26. cüzde ilk olarak Câsiye Suresi tamamlanır. Ardından 35 ayetten oluşan Ahkâf Suresi 501-505. sayfalar, 38 ayette oluşan Muhammed Suresi 506-509. sayfalar, 29 ayetten oluşan Fetih Suresi 510-514. sayfalar, 18 ayetten oluşan Hucurât Suresi 514-516. sayfalar , 45 ayetten oluşan Kâf Suresi 517-519. sayfalar ve 31. ayete kadar Zâriyât Suresi 519-520. sayfalar okunur. İşte Kaya Akarsunun sesinden dinleyebileceğiniz 26. cüz ile Câsiye Suresi 33. ayetle başlar ve sure 37. ayetle biter, Ahkâf Suresi,Muhammed Suresi, Fetih Suresi, Hucurât Suresi, Kâf Suresi ve Zâriyât Suresi 31. ayete kadar