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7/24 Dinle Kaya Akarsu

Kaya Akarsu

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En Çok Dinlenen Kaya Akarsu Şarkıları

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01

Hac suresi

Kaya Akarsu 21:15
02

Mü'minûn suresi

Kaya Akarsu 18:27
03

Kalem suresi

Kaya Akarsu 06:22
04

Beled suresi

Kaya Akarsu 01:38
05

Abese suresi

Kaya Akarsu 02:45

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