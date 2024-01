Bir felaket geldi başa Yaşabilirsen yaşa Boğulduk gözyaşlarına, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah′ını seven gelsin, of Ekinimiz bitmez bu yaz Açmaz güllerimiz, açmaz Sazımızın sesi çıkmaz, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah'ını seven gelsin, of Emeklerin yoncasını Canımızın goncasını Toprak aldı oncasını, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah′ını seven gelsin, of Gelin görün hâlimizi Bu acılar yıktı bizi Bebeler yandı yangında, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah'ını seven gelsin, of Evimiz vardı, yok Kapımız vardı, yok Kapımız yok, bacamız yok Kar yağıyor üstümüze Üşüyoruz çoluk çocuk Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah'ını seven gelsin, of Bir felaket geldi başa Yaşayabilirsen yaşa Boğulduk gözyaşlarına, of