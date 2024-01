Sen sevdanın sultanısın Hem güneşim mehtabımsım 365 gün canım hayatımın tamamısın *** Akşamımsın sabahımsın her zamanım mekânımsın Ezberledim aşkım seni hayatımın tamamısın *** Alev alev alev alev geceleri kuşatıyorsun Alev alev alev alev isyanları başlatıyorsun *** Yangın gözlüm ruhum bilmiyor musun Yok ortası bu işin senin için ölebilirim Dudaklarımdasın dualarımdasın Karanlıktan doğarsın güneş gibi alev alev *** Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim *** Sen sevdanın sultanısın Hem güneşim mehtabımsım 365 gün canım hayatımın tamamısın *** Akşamımsın sabahımsın her zamanım mekânımsın Ezberledim aşkım seni hayatımın tamamısın *** Alev alev alev alev geceleri kuşatıyorsun Alev alev alev alev isyanları başlatıyorsun *** Yangın gözlüm ruhum bilmiyor musun Yok ortası bu işin senin için ölebilirim Dudaklarımdasın dualarımdasın Karanlıktan doğarsın güneş gibi alev alev *** Kim biriktirmiş yalnızlığı ben gibi Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar Dalga kırmızı çiçek gökte yıldız sevgilim Yok ortası bu işin hapislere düşebilirim Ölebilirim Senin için her şeyi yapabilirim Çünkü sen sevdanın sultanısın *** Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim