365 Gün Şarkı Sözleri
Kayahan 365 Gün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan 365 Gün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 365 Gün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen sevdanın sultanısın
Hem güneşim mehtabımsım
365 gün canım hayatımın tamamısın
***
Akşamımsın sabahımsın her zamanım mekânımsın
Ezberledim aşkım seni hayatımın tamamısın
***
Alev alev alev alev geceleri kuşatıyorsun
Alev alev alev alev isyanları başlatıyorsun
***
Yangın gözlüm ruhum bilmiyor musun
Yok ortası bu işin senin için ölebilirim
Dudaklarımdasın dualarımdasın
Karanlıktan doğarsın güneş gibi alev alev
***
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim
***
Sen sevdanın sultanısın
Hem güneşim mehtabımsım
365 gün canım hayatımın tamamısın
***
Akşamımsın sabahımsın her zamanım mekânımsın
Ezberledim aşkım seni hayatımın tamamısın
***
Alev alev alev alev geceleri kuşatıyorsun
Alev alev alev alev isyanları başlatıyorsun
***
Yangın gözlüm ruhum bilmiyor musun
Yok ortası bu işin senin için ölebilirim
Dudaklarımdasın dualarımdasın
Karanlıktan doğarsın güneş gibi alev alev
***
Kim biriktirmiş yalnızlığı ben gibi
Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar
Dalga kırmızı çiçek gökte yıldız sevgilim
Yok ortası bu işin hapislere düşebilirim
Ölebilirim
Senin için her şeyi yapabilirim
Çünkü sen sevdanın sultanısın
***
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim
-
Sen sevdanın sultanısın
Hem güneşim mehtabımsım
365 gün canım hayatımın tamamısın
***
Akşamımsın sabahımsın her zamanım mekânımsın
Ezberledim aşkım seni hayatımın tamamısın
***
Alev alev alev alev geceleri kuşatıyorsun
Alev alev alev alev isyanları başlatıyorsun
***
Yangın gözlüm ruhum bilmiyor musun
Yok ortası bu işin senin için ölebilirim
Dudaklarımdasın dualarımdasın
Karanlıktan doğarsın güneş gibi alev alev
***
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim
***
Sen sevdanın sultanısın
Hem güneşim mehtabımsım
365 gün canım hayatımın tamamısın
***
Akşamımsın sabahımsın her zamanım mekânımsın
Ezberledim aşkım seni hayatımın tamamısın
***
Alev alev alev alev geceleri kuşatıyorsun
Alev alev alev alev isyanları başlatıyorsun
***
Yangın gözlüm ruhum bilmiyor musun
Yok ortası bu işin senin için ölebilirim
Dudaklarımdasın dualarımdasın
Karanlıktan doğarsın güneş gibi alev alev
***
Kim biriktirmiş yalnızlığı ben gibi
Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar
Dalga kırmızı çiçek gökte yıldız sevgilim
Yok ortası bu işin hapislere düşebilirim
Ölebilirim
Senin için her şeyi yapabilirim
Çünkü sen sevdanın sultanısın
***
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim
Yapabilirim yapabilirim senin için ölebilirim
Düşebilirim düşebilirim hapislere düşebilirim