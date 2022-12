Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim