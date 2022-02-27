Benim Penceremden Şarkı Sözleri
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Kayahan
Benim Penceremden
-
bir daha
bir daha gelmek olsa dünyaya
düşünmeden düşerdim yine yollarına
***
bir daha
bir daha gelmek olsa dünyaya
düşünmeden atılırım kollarına
***
çıkamam menzilinden
tutsağım esirim ben
anla halimden
***
günlerim sana kilitlenmiş
geceler sana düğümlenmiş
bu canım sana mühürlenmiş
çıkamam senin menzilinden
***
günlerim sana kilitlenmiş
geceler sana düğümlenmiş
ecelim sana mühürlenmiş
çıkamam senin menzilinden
***
çıkamam menzilinden
tutsağım esirim ben
anla halimden
-
Allah'ım neydi günahım
Günahım neydi Allah'ım
Dualarımda yalvarmıştım
Onla olmaktı isyanım
***
Can yoldaşım
Arkadaşım
Kaderimdi
Sen yazmıştın
Ben nerde yanlış yaptım
***
Bitti dünyam ziyan oldum ziyan
Ah bir anlasam
Nerede nerede nerede
***
Ben nerde yanlış yaptım
Nerede nerede nerede
Ben nerde yanlış yaptım
Allah'ım
***
Mumlar yakmıştım
Yalvarmıştım
Sen yazmıştın olabilirdi
Olabilirdi olabilirdi
Sevgi yeterdi sen kadirdin
Allah'ım
***
Ben nerde yanlış yaptım
Allah'ım
-
Ben Anadolu çocuğuyum
Biraz da deli dolu
Kızdı mı dünyaya yakarca bakan
Sevdi mi içinde ormanlar yanan
Tek tabanca, yalansız çıkmış yıllardan
Yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar
Benim bu aleme aklım ermiyor
***
Ben Anadolu çocuğuyum
Benimde senin gibi, onun gibi arzularım var
Tırnakları kısa
Katıksız kadın, katıksız ana
Gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum
***
Ben Anadolu çocuğuyum
Bildiğin gibi
Yüzümde derin siyah çizgiler
Gözümde diken ve yaban otları
Yayla rüzgârları geçer içimden
Dikenli tellere takılır gönlüm
Kan ağlar
Anlatamam, ağlayamam
***
Ben Anadolu çocuğuyum
Böyle geldim dünyaya
Pişman da değilim
Başakları ellerimle büyütürüm ben
Başaklar eğilir, ben eğilmem
***
Ben Anadolu çocuğuyum
Yolum sevgiden geçer
Kimsenin hakkını yemedim ki ben
-
çok sebebim vardı benim çok kırıldım söylemedim
gözyaşımı göstermedim sana
çok sebebim oldu benim kolay olsa ben giderdim
bu ne gitmek bu nasıl elveda
***
yandı bu postaneler yıkıldı mı yoksa
ne bir haber ne merhaba zindan bu dünya
***
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
***
sorma, sorma, sorma
gül dalında bülbül değil bir garip serçe
gül kokar dikenler batar kaldım bir çare
***
yandı bu postaneler yıkıldı yoksa
ne bir haber ne merhaba zindan bu dünya
***
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
***
olmasaydı hatıralar kahrolası yaşananlar
geceleyin deli eder beni
şu gözlerim olmasaydı yüreğim taştan olsaydı
ne kolaydı unutması seni
***
yandı bu postaneler yıkıldı yoksa
ne bir haber ne merhaba zindan bu dünya
***
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
***
sorma, sorma, sorma
gül dalında bülbül değil bir garip serçe
gül kokar dikenler batar kaldım bir çare
***
ne seninle ne de sensiz olmuyor işte
yandı mı bu postaneler yıkıldı mı yoksa
***
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
uyutmuyor bu yaşananlar akşam olunca
-
Yazık günah
Kaç gündür dargınız
Devamı var
Bitmedi aşkımız
Hesabı var kaybolan günlerin
***
Yazık günah
Kaç gündür dargınız
Devamı var
Bitmedi aşkımız
Hesabı var kaybolan günlerin
Onu da sen ödersin
***
Selamı var
Ağlayan gözlerin
Ahı var boş kalan ellerin
Hasretim esaretim benim
Onu da ben çekerim
***
Dön sen bence
Yol yakınken
Bir bilet al son seferden
***
Dön sen bence
Yol yakınken
Bir bilet al son seferden
Barışalım seninle
-
Acı dolu günleri geçtik seninle
Hem yârimdin hem kardeştin sen
Acı dolu günleri geçtik seninle
Son ümidim tek çaremdin sen
***
Eskiyen yıllar uçuşurken
Defterimde ortağımdın sen
Yapma yapma yapma ne olursun
Bir canım var al senin olsun
***
Unutma aylar var yıllar var unutma
Unutma hakkım var Allah var unutma
***
Yar yar seni özledim yar yine başım belada
Yanıyorum buralarda gelirim ha yanına
***
Unutma aylar var yıllar var unutma
Unutma hakkım var Allah var unutma
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