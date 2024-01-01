Ne kadar mutluyuz seninle
Ne kadar mutluyuz, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon
Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon
Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon
Sensin, sen, sen
Sensin, sen, sen
(Bir-iki-üç-dört)
Ne kadar mutluyuz seninle
Ne kadar mutluyuz, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Zor günlere katlandık birlikte
Zor yollardan geçtik el ele
Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim
Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon
Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon
Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon
Sensin, sen, sen
Sensin, sen, sen
Bir-iki-üç-dört
Maşallah
Maşallah
Maşallah
Maşallah
Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon
Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon, maşallah
Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon, inşallah
Sensin sen, sen
Sensin sen, sen
(Bir-iki-üç-dört)