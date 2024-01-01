Artık Ağlamam Lazım Hani herşeyi hisseden Hani benim yarımdın sen Kızıyorsam sevgimdendir Hep sevgimden Şimdi artık git istersen Sigaram, içkim Bitkinim bitkin Kaç gündür oruçtayım Artık ağlamam lazım Kaç gündür habersizim Adaletin bu mu senin Şimdi hepten git istersen Çok mu önemliydi sanki Yalnızca bir öfkeydi öfke Bırakıp gittin sen beni Merak eden bendim seni Halimi hiç sormadın ki İşte sevgi işte sevda Yağmur gibi sokaklarda Korkuyorum bu gidişle Sev dedin sevdim işte İntikam ise aldın işte Korkuyorum bu gidişle Sonum olacaksın Hadi canım hadi sende Bu nasıl sevmekmiş böyle Şimdi sensiz gecelerde Acı veren bedenimle İşte bir gece daha Teslim oldum sabaha Ne kadar daha sensiz Şimdi burada yapayalnız Beni kime teslim ettin İstesem çok kısa bulurdum seni İlk sekiz günü anlatamam Sağa dön yatamam Sola dön yatamam Aklımdan seni atamam SENİ SEVİYORUM Bu kadar konuştuğuma göre Çok şükür uyku var gözlerimde İstanbulu bulutlar sarıyor Beni sardığı gibi İstanbul kararıyor,gönlüm gibi Keşke burda olsaydın Yani şımarsaydın hatta 11 gündür alargada Ve 11 gündür hiçbir olta atmadım Tek bir balığa Oysa bilirsin severim tutmayı Tuta tuta tutuldum galiba Hani herşeyi hisseden Hani benim yarımdın sen Yalan söylemek neden Kızıyorsam sevgimdendir Hep sevgimden Şimdi artık git istersen Sigaram,içkim Bitkinim bitkin Kaç gündür oruçtayım ......ARTIK AGLAMAM LAZIM.

Atın Beni Denizlere Çok sevmiştim çok Gitti artık yok İşte bu halim Mecburen sarhoş *** Aaa... Atın beni denizlere Yalan dünya size kalsın Ayrılmam sevgilimden Bir daha sevemem ben *** Kolay mı kolay mı sevda bu kolay mı Yaşandı yıllarca roman gibi Gözlerim yollarda geçti bir gün daha Ağlamak geliyor içimden Aaa...Atın beni denizlere

Emrin Olur Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gönül acılar çeker yalnız başına Yeter bu kadar yeter Yarim bu günahların kalmaz yanına Mevlam adamı yakar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm baş üstüne

Mavilim Sabah oldu mumları söndürdüm Yine benim uykumu öldürdün Yağdı yağdı üstüme hatıralar *** Sabah oldu gözleri mavilim Uyan artık sevgili zalimim Seni sevdim sen bana düşman mısın? *** Ooo, mavilim Aşk yolum sahilim Eşin yok cihanda Aşığım ben sana *** Hiç unutma arada bir hatırla Sevişmelerimizi Aah sevgilim Beni sakin unutma *** Hiç unutma arada bir hatırla Eski resimlerime Bak sevgilim Beni sakin unutma *** Sevgili zalimim gözleri mavilim Seni sevdim sen bana düşman mısın?

Eminem Buralara bahar geldi Kuru dallar yesillendi Kalkti karlar kalmadi engel Hayat kisacik eminem Yarin ne olur bilemem İnatlasma hadi bugun gel Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Gelincikler kipkirmizi Hadi askimin hirsizi Kapidayim bekliyorum gel Oralar burdan guzel mi Kimse ben gibi sever mi İnatlasma hadi hemen gel Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim cakmagi caktim Cakmagi caktim sigarami yaktim Aklima taktim kurtulamazsin Eminem

Sevgilim Olmasan da Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine Soframda hatıralar yalnız değilim işte Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte *** Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine Soframda hatıralar yalnız değilim işte Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte *** Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine *** Aşkın kırar demir parmakları Kuşlar uçar uçar hazanlara Gücüm yetmez yetmez uzaklara İsyan büyür büyür arzularla