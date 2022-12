Bu ne zulüm nedir bu zahmet Bu gidişin sonu kıyamet Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya İyisi mi beni azad et Kiracıyız bu dünyada ölüm var bana sonunda Ağlamaya sen devam et *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana *** Yandı yandı bağrım yandı Muradımı seller aldı Seçemedim tuzakları göremedim uzakları Kırmadığım dostum mu kaldı Seçemedim tuzakları göremedim uzakları Vermediğim bir canım kaldı *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana *** Bu dünyanın zevkine vardım Yaşadım dersimi aldım Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya İyisi mi beni azad et Kiracıyız bu dünyada yalan karışmıs sevdaya Ağlamaya sen devam et *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana