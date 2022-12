Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen barışmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen konuşmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle buluşmam lazım *** Uzun uzun düşündüm dün gece Benim hemen toparlanmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seni biraz yumuşatmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle sarışmam lazım *** Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen barışmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen konuşmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle karışmam lazım