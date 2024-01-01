Bir Aslan Miyav Dedi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi

Beni Anlamadın Ya El ayak çekilince Sohbetler tükenince Dostlar eve gidince Bu geceler işkence *** El ayak çekilince Sohbetler tükenince Dostlar eve gidince Bu geceler işkence *** Öper iki hece İsmi dudaklarım La-fa-la-sol La-fa-la-sol *** Sokakları kamçılıyor Rüzgarın sesi Gözlerim yanıyor Yağmur öncesi Her vesile ellerim Ellerini arıyor Her yanımı sarıyor O müthiş acıların *** Beni anlamadın ya Ben ona yanıyorum

Odalarda Işıksızım Odalarda ışıksızım katıksızım, viraneyim... seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim. Kanım aksın ki... terk etmem seni, peşindeyim yar. *** Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. bir ömür bu zindanlarda ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana... *** Davalı ben, davacı ben, yorgunum bu celselerden... Dargınım sana! *** Posta posta hatıralar, voltalarda yar, ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar... *** Odalarda Işıksızım..!

İçimden Geldiği Gibi Sen Ben istemeden Hiçbir şey yapmıyorsun Bir mektup yazıp Atmıyorsun Ya da Gece yarısı Çalsa telefonlarım Seni daha çok severim Biliyor musun Sen ben istemeden Hiçbir şey yapmıyorsun Benim yazdığım gibi yazmalı Benim aradığım gibi aramalısın beni Bir yanın hep eksik olmalı O yanını benimle tamamlamalısın Benim sevmekten anladiğim bu Sen ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun Dün gece kaç kez çaldı telefonların Ya yoktun, ya uyuyordun Farketmez, anlıyor musun Sen, Ben istemeden Hiçbir şey Yapmıyorsun

Başıboş Saatlerde Başıboş saatlerde Alırım koynuma sevgilimi Başıboş saatlerde Çözülür ipleri dünyanın *** Başıboş saatlerde Kararır gözleri sevdanın Başıboş saatlerde Alırım koynuma sevgilimi *** Onsuz olmaz Çok alıştım Dayanamam Çok çalıştım *** Bir gün olmazsa Bir gün mutlaka Bir gün olmazsa Bir gün mutlaka

E Bebeğim Kırmızı pabuçları duruyor başucunda Başı düşmüş yastığa uyuyor mışıl mışıl E bebeğim e Minik minik kolları düşmüş iki yanına Dalmış pembe düşlere dünyalardan habersiz E bebeğim e Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim Günün günden güzel olsun E bebeğim e Minicik yastığını paylaşmış bebeğiyle Alacaklarmış gibi sarılmış elleriyle E bebeğim e Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim Günün günden güzel olsun E bebeğim e