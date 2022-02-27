Büyük Aşkım Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut et ki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni Büyük aşkım Büyük aşkım Büyük aşkım *** Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım

Bir Aşk Hikayesi Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Gözyaşı umut ve ihtiras Bizimkisi alev gibi biraz *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Ateşle su dikenle gül gibi Bizimkisi roman gibi biraz *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Hüzünlü sonbahar kapısından Çıkmak gibi aydınlığa biraz *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Ateşle su dikenle gül gibi Bizimkisi roman gibi biraz *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Ateşle su dikenle gül gibi Bizimkisi roman gibi biraz