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Biriciğim'e Şarkı Sözleri

Kayahan Biriciğim'e şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Biriciğim'e şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biriciğim'e sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kayahan

Kayahan

Biriciğim'e

  • Cennet Kokulum

  • Bir An Önce

  • Hayal Adası

  • Nasıl Ayrılacagız (slow)

  • Nasıl Ayrılacağız

  • Olsaydım

  • Olur mu

  • Yelesi Karlı Dağlar

  • Cennet Kokulum

  • Efendim

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