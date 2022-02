Kayahan Açar, 29 Mart 1949 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun Var"ı yayınlayarak müzik dünyasına adım atmıştır. 1981'de Kayahan, Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor Canım’ı piyasaya sürmüştür. Bu albümde daha sonraki albümlerinde de yorumlayacağı "Canım Sıkılıyor, Canım", "E Bebeğim E" ve "Nartanem" gibi şarkılar yer almıştır. Kayahan, bu albüm sonrası şansını Eurovision'da denemiş, 1984 yılında "Kaç Para?", 1987'de "Güneşli Bir Resim Çiz Bana" ile Türkiye elemelerine katılmıştır. 1986'da TRT'de "Cumartesiden Cumartesiye" adlı bir çocuk programında şarkı söyleyen Kayahan, bir yıl sonra bu şarkılardan oluşan “Merhaba Çocuklar” adlı albümünü yayınlamıştır. Kayahan, asıl çıkışını gerçekleştirmeden önce Nilüfer, Bilgen Bengü, Sezen Aksu, Zerrin Özer gibi şarkıcıların albümlerinde besteci ve şarkı yazarı olarak adından söz ettirmiştir. 1984'te uzun süre beraber çalışacağı Nilüfer'in Nilüfer 84 albümüne "Kar Taneleri" şarkısını vermiş ve bu şarkı Kayahan'ın ilk ses getiren şarkılarından olmuştur. Kayahan ve Nilüfer, 1985'te çıkan Bir Selam Yeter ve 1987 tarihli Geceler'de de beraber çalışmıştır. Bu albüme adını veren Kayahan bestesi, 1986'da Akdeniz Akdeniz Müzik Festivali'nde birincilik ödülü kazanmış, Kayahan, 1988 tarihli Sezen Aksu albümü Sezen Aksu 88'e ise "Bir Kuş Uçur" bestesini vermiştir. Eurovision merakı devam eden Kayahan, 1988 Eurovision elemelerine genç müzisyenlerden oluşan "3. Nesil" adlı bir grupla katılmış ve bu grupta uzun yıllar beraber çalışacağı İskender Paydaş'ın yanı sıra Mirkelam da vardır. Bu deneme başarısız olsa da Kayahan ve 3. Nesil şansını 1989'da da denemiştir. Bu sefer grupta Paydaş ve Mirkelam'ın yanında Cenk Eroğlu ve Hakan Kurşun, geri vokalde ise Demet Sağıroğlu vardır. Elemelerde söyledikleri "Ve Melankoli" az farklı ikinci olup Eurovision'a katılamasa da büyük beğeni toplamıştır. 1990'da ise Kayahan, İskender Paydaş, Demet ve Aydın Karabulut ile beraber "Gözlerinin Hapsindeyim" şarkısı ile elemelerde birinci olmuştur. Zagreb'de düzenlenen 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 puan alan Kayahan 17. olmuştur. 3 Haziran 1991 tarihinde çıkarttığı Yemin Ettim adlı albümüyle satış rekoru kıran Kayahan, ardından 30 Nisan 1992 tarihinde Odalarda Işıksızım albümünü piyasaya sürmüştür. Mart 1993'te Son Şarkılarım adını verdiği albümünde yine kendisine ait on şarkı yer almaktaydı. Düzenlemeleri Erdal Kızılçay’ın yaptığı albümde İskender Paydaş, Hakan Kurşun gibi genç ve yetenekli isimler çalışmıştır. “Sarı Şekerim”, “Vazgeçmem”, “Aman”, “Kardeşiz Senle” gibi şarkıların öne çıktığı albüm yüksek bir satış grafiği yakalamıştır. Kayahan, 1995 yılının Ocak ayının son günlerinde Benim Penceremden adlı albümüyle müzikseverlerle buluşmuştur. Çıkış şarkısı “Ben Anadolu Çocuğuyum” da kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirmiştir. “Allah’ım Neydi Günahım” ise pek çok sanatçı tarafından icra edilerek büyük başarı sağlamıştır. Kayahan, 1996 yılının Temmuz ayında Canımın Yaprakları adlı çalışmasında Erdal Kızılçay, İskender Paydaş ve Tamer Çıray üçlüsünün düzenlemelerini yaptığı albümde sekiz şarkıya yer vermiştir. Bütün albüm kendi evinin stüdyosunda low-fi teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır. Sekiz parçasını da art arda konser atmosferinde kaydetmiş ve kliplerinde konserlerinden yapılan çekimler kullanılmıştır. Kayahan, bir sonraki yıl Emrin Olur adlı çalışmasını yayınlamıştır. Bu albümde yer alan "Şampiyon" şarkısı aynı yıl Kayahan'ın tuttuğu takım olan Galatasaray'ın şampiyonluğu için yeniden yorumlanmış ve "Cimbom Şampiyon" adıyla single olarak yayınlanmıştır. 1998 yılında düzenlenen 4. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Nilüfer'e verdiği bestesi “Mavilim” ile “En İyi Beste” ödülünü kazanmıştır. 1999 yılının Nisan ayında dokuzuncu albümü Beni Azad Et piyasaya sürülmüştür. Dokuz şarkının yer aldığı çalışma, “Beni Azad Et”, “Yine Şişe Bitecek”, “Her Yerde Aynı” gibi hit şarkılardan oluşmaktaydı. Yılın büyük bölümünü geçirdiği Gömeç’e olan bağını ise “Gömeç” adlı şarkısında notalara dökmüştür. 26 Kasım 2000 tarihinde Gönül Sayfam'ı yayınlayan Kayahan, albümünde “Sevdaya Mahsus”, “Kağıttan Kayıklarla”, “Söz Güzelim” gibi duygusal şarkıların yanı sıra “Ölmem mi Lazım”, “Aman Beni Unutma”, “Tek Delikli Kaval”, 17 Ağustos deprem felaketi için yazdığı “17 Ağustos”, kızı Aslı Gönül için bestelediği “Ninni” gibi şarkılar yer almıştır. Kayahan 17 Aralık 2002 tarihinde ise Ne Oldu Can albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Albümde “Ne Oldu Can”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Onsuz Olmuyor” şarkıları uzun bir süre dillerden düşmemiştir. Satış rekorları kıran Kayahan’ın bu albümünde ise meslektaşı Barış Manço için yazdığı “Bugün Aslında Bayram” şarkısı ile müziğe, sanatçılara sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurgulamış olmaktaydı. 2003 yılında Altın Kelebek Onur ödülü ve “Ne Oldu Can” albümün satış başarısı için MÜ-YAP ödülünü kazanmıştır. 2005 yılında Kelebeğin Şansı ve 15 Mart 2007 tarihinde ise son albümü Biriciğim'e yayınlanmıştır. 2011 yılında "365 Gün" ve en son olarak da 2013 yılında "Mevsim Hala Sen" single'ları yayınlanmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser veren Kayahan, 1992 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara Kızılay Meydanı'nda yüz altmış bini aşkın izleyiciye verdiği konserle tarihe geçmiştir. Doğa-çevre konusundaki duyarlılığı ile de tanınan Kayahan, insanların bu konulara olan ilgisini arttırmak amacıyla pek çok yardım konseri vermiş ve gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. Bir süredir hastanede tedavi gören Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen 2 kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 tarihinde yenik düşerek 66 yaşında vefat etmiştir.