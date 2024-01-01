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7/24 Dinle Odalarda Işıksızım

Odalarda Işıksızım Şarkı Sözleri

Kayahan Odalarda Işıksızım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Odalarda Işıksızım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Odalarda Işıksızım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kayahan

Kayahan

Odalarda Işıksızım

  • E Bebeğim

  • Beni Anlamadın Ya

  • Odalarda Işıksızım

  • İçimden Geldiği Gibi

  • Başıboş Saatlerde

  • Bir Aslan Miyav Dedi

  • Sultanım

  • Ve Senin Sevgin

  • Beni Anlamadın Ya (Version)

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