Efendim Hevesim yok hiçbir şeyde efendim Yandım soğuk küle döndüm efendim Demem o ki âşık olmuşum sana Dinle biraz, anla biraz Öyle bir derde düştüm ki efendim Adam boyu hasret biçtim efendim Demem o ki dönmek zamanı şimdi Dinle biraz, anla biraz Üç gün olsa geçerdi Beş gün olsa biterdi Bende sabır tükendi Ben de tükendim artık Ah, yarın yine gelmezsen Eğer ben de ölmezsem Sabahın ışığında Kapındayım efendim Sol yanıma ateş düştü efendim Sen taş oldun, kılıç kesmez efendim Demem o ki sevda zamanı şimdi Dinle biraz, anla biraz Hep gidenler geri geldi efendim Gözüm yolda, gönül yorgun efendim Demem o ki dönmek zamanı şimdi Dinle biraz, anla biraz Saraydan evim olsa Bu dünya benim olsa Müptela oldum sana Unutamam efendim, ah Üç gün olsa biterdi Beş gün olsa geçerdi Bende sabır tükendi Ben de tükendim artık Yarın yine gelmezsen Eğer ben de ölmezsem Sabahın ışığında Kapındayım efendim

Bir An Önce Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen barışmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen konuşmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle buluşmam lazım *** Uzun uzun düşündüm dün gece Benim hemen toparlanmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seni biraz yumuşatmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle sarışmam lazım *** Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen barışmam lazım Uzun uzun düşündüm dün gece Seninle hemen konuşmam lazım *** Geç sayılır geçen her saniye Bir an önce seninle karışmam lazım

Hayal Adası Seninle çok uzaklarda Issız bir adada olsak Başbaşa kalsak diyorum *** Sabahları balık tutup Akşama mumları yaksak Seni bir öpsem diyorum *** Güneş doğarken uyusak Akşam olunca uyansan Biraz yaşasak diyorum *** Dolaşsak aylak aylak Leylek gibi lak lak Biraz konuşsak diyorum *** Duymasın kalmasın şehirde Bilenler herkese anlatsın Tulumba tatlısı , padişahın kızı SENİ SEVİYORUM *** Herkes sokaklara dökülsün Alkışlayın güzel prensesi Okyanus incisi , dünya birincisi SENİ SEVİYORUM *** Hiç canım istemiyor Bugün biraz ara versem İşe gitmesem diyorum *** Dolaşsak aylak aylak Leylek gibi lak lak Biraz konuşsak diyorum

Nasıl Ayrılacagız (slow) Neler yaşadım şu kısa hayatımda Sen benim tek hatıramsın... Hiçbir zaman doymadım sana, doyamam... Bin yıl daha yaşasam da, Günlerden sen, aylardan sen Yıllar zaten sensin *** Nasıl ayrılacağız biz seninle Ömrüm bin yıl olsa da doyamam sana Ellerin ellerimde olsun daima Beni sen uğurla son yolculuğuma *** En kırmızısından bir karanfil olsun Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim? *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim? *** Yasla başını, yasla göğsüme lütfen, lütfen. Yolumuz ayrılmadan, günlerimiz dolmadan Kader bizi ayırmadan sarıl biriciğim *** Öyle hüzünlü bakma kar tanesi. Bu defa götüremem yanımda seni. Aklım sende kalır sakın ağlama. İyi geceler der gibi uğurla beni *** En kırmızısından bir karanfil olsun Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim? *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim?

Nasıl Ayrılacağız Neler yaşadım şu kısa hayatımda Sen benim tek hatıramsın... Hiçbir zaman doymadım sana, doyamam... Bin yıl daha yaşasam da, Günlerden sen, aylardan sen Yıllar zaten sensin *** Nasıl ayrılacağız biz seninle Ömrüm bin yıl olsa da doyamam sana Ellerin ellerimde olsun daima Beni sen uğurla son yolculuğuma *** En kırmızısından bir karanfil olsun Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim? *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim? *** Yasla başını, yasla göğsüme lütfen, lütfen. Yolumuz ayrılmadan, günlerimiz dolmadan Kader bizi ayırmadan sarıl biriciğim *** Öyle hüzünlü bakma kar tanesi. Bu defa götüremem yanımda seni. Aklım sende kalır sakın ağlama. İyi geceler der gibi uğurla beni *** En kırmızısından bir karanfil olsun Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim? *** Söyle karanlığa, söyle şarkımızı. Ben hiç kıyamam gözyaşlarına. Melekler ağlar mı hiç bebeğim?

Olsaydım seni çok özledim gece gözlüm benim gemilere bin gel yine gidersin *** sonbahar rüzgarı kırarken dalları ayrı düşen yaprak yaşar mı söyle *** olsaydım olsaydım ben yağmur olsaydım düşseydim bulutlardan kirpikte dursaydım *** olsaydım olsaydım ben rüzgar olsaydım esseydim denizlerde kalbinde uyusaydım *** unutuldum mu ben unutuldum mu ben seviyorsan bulutları tut gel yine gidersin *** unutuldum mu ben unutuldum mu ben seviyorsan denizleri geç gel yine gidersin

Olur mu olur mu olur mu sensiz olur mu? nasıl senden vazgeçerim gittiğin o günden beri hasretin Azrail gibi sen dönmeden ölmeyeceğim *** olur mu olur mu sensiz olur mu? nasıl senden vazgeçerim bir gün olsun gel yanıma gel de gözlerim sevinsin sen uyu ben seni beklerim *** Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım muradıma ermeden alma yanına Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım muradıma ermeden alma canımı *** neredesin sen neredesin sen? gözüm yollarda seni beklerken hiç mi sevmiyorsun? seven bu kalbin dualarında çığlıklarında senin adın var hiç mi duymuyorsun?