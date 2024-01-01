Eminem Buralara bahar geldi Kuru dallar yesillendi Kalkti karlar kalmadi engel Hayat kisacik eminem Yarin ne olur bilemem İnatlasma hadi bugun gel Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Gelincikler kipkirmizi Hadi askimin hirsizi Kapidayim bekliyorum gel Oralar burdan guzel mi Kimse ben gibi sever mi İnatlasma hadi hemen gel Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim aklima taktim Kurtulamazsin aklima taktim Sigarami yaktim cakmagi caktim Cakmagi caktim sigarami yaktim Aklima taktim kurtulamazsin Eminem

Atın Beni Denizlere Çok sevmiştim çok Gitti artık yok İşte bu halim Mecburen sarhoş *** Aaa... Atın beni denizlere Yalan dünya size kalsın Ayrılmam sevgilimden Bir daha sevemem ben *** Kolay mı kolay mı sevda bu kolay mı Yaşandı yıllarca roman gibi Gözlerim yollarda geçti bir gün daha Ağlamak geliyor içimden Aaa...Atın beni denizlere

Emrin Olur Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gönül acılar çeker yalnız başına Yeter bu kadar yeter Yarim bu günahların kalmaz yanına Mevlam adamı yakar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm baş üstüne

Mavilim Sabah oldu mumları söndürdüm Yine benim uykumu öldürdün Yağdı yağdı üstüme hatıralar *** Sabah oldu gözleri mavilim Uyan artık sevgili zalimim Seni sevdim sen bana düşman mısın? *** Ooo, mavilim Aşk yolum sahilim Eşin yok cihanda Aşığım ben sana *** Hiç unutma arada bir hatırla Sevişmelerimizi Aah sevgilim Beni sakin unutma *** Hiç unutma arada bir hatırla Eski resimlerime Bak sevgilim Beni sakin unutma *** Sevgili zalimim gözleri mavilim Seni sevdim sen bana düşman mısın?

Sevgilim Olmasan da Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine Soframda hatıralar yalnız değilim işte Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte *** Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine Soframda hatıralar yalnız değilim işte Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte *** Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine *** Aşkın kırar demir parmakları Kuşlar uçar uçar hazanlara Gücüm yetmez yetmez uzaklara İsyan büyür büyür arzularla

Şampiyon Ne kadar mutluyuz seninle Ne kadar mutluyuz, sevgilim Zor günlere katlandık birlikte Zor yollardan geçtik el ele Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim Zor günlere katlandık birlikte Zor yollardan geçtik el ele Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon Sensin, sen, sen Sensin, sen, sen (Bir-iki-üç-dört) Ne kadar mutluyuz seninle Ne kadar mutluyuz, sevgilim Zor günlere katlandık birlikte Zor yollardan geçtik el ele Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim Zor günlere katlandık birlikte Zor yollardan geçtik el ele Ne kadar mutluyuz seninle, sevgilim Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon Sensin, sen, sen Sensin, sen, sen Bir-iki-üç-dört Maşallah Maşallah Maşallah Maşallah Bir-iki-üç-dört, gözler şampiyon Bir-iki-üç-dört, saçlar şampiyon, maşallah Bir-iki-üç-dört, aşkım şampiyon, maşallah Bir-iki-üç-dört, gerçek şampiyon, inşallah Sensin sen, sen Sensin sen, sen (Bir-iki-üç-dört)