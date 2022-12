Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin *** Yapma yapma Sende mi aklıma sığmıyor sende mi Sen misin her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah Yine bana hüsran bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü *** Yapma yapma Sende mi aklıma sığmıyor sende mi Sen misin her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah Yine bana hüsran bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah Yine bana hüsran bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü

Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim