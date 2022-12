Duvarlar örüyorum duvarlar yıkıyorum Evler yapıyorum gül dallarıyla *** Koyverdi çimler, yağmur ve düşler Yeşil zeytinler gün batımında *** Gel be günlerdir aramadın Aramadın her nedense Gel be nasıl da siliyorsun Öyle yıları yılları birdenbire *** Gel be nasıl da satıyorsun Aşkımızı beş kuruşa beş kuruşa Ama satmam sattırmam Ama yıkmam yıktırmam Benim de o yıllarda emeklerim var var *** Yıllarımı sildirmem aşkımızı sattırmam İki elim yakanda emeklerim var var

Bu ne zulüm nedir bu zahmet Bu gidişin sonu kıyamet Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya İyisi mi beni azad et Kiracıyız bu dünyada ölüm var bana sonunda Ağlamaya sen devam et *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana *** Yandı yandı bağrım yandı Muradımı seller aldı Seçemedim tuzakları göremedim uzakları Kırmadığım dostum mu kaldı Seçemedim tuzakları göremedim uzakları Vermediğim bir canım kaldı *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana *** Bu dünyanın zevkine vardım Yaşadım dersimi aldım Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya İyisi mi beni azad et Kiracıyız bu dünyada yalan karışmıs sevdaya Ağlamaya sen devam et *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana