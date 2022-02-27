Beni Azad Et Şarkı Sözleri
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Duvarlar örüyorum duvarlar yıkıyorum
Evler yapıyorum gül dallarıyla
***
Koyverdi çimler, yağmur ve düşler
Yeşil zeytinler gün batımında
***
Gel be günlerdir aramadın
Aramadın her nedense
Gel be nasıl da siliyorsun
Öyle yıları yılları birdenbire
***
Gel be nasıl da satıyorsun
Aşkımızı beş kuruşa beş kuruşa
Ama satmam sattırmam
Ama yıkmam yıktırmam
Benim de o yıllarda emeklerim var var
***
Yıllarımı sildirmem aşkımızı sattırmam
İki elim yakanda emeklerim var var
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Bu ne zulüm nedir bu zahmet
Bu gidişin sonu kıyamet
Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya
İyisi mi beni azad et
Kiracıyız bu dünyada ölüm var bana sonunda
Ağlamaya sen devam et
***
Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana
Kır kilidi beni azad et
***
Vay bana vay bana vay bana vay bana
Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana
***
Yandı yandı bağrım yandı
Muradımı seller aldı
Seçemedim tuzakları göremedim uzakları
Kırmadığım dostum mu kaldı
Seçemedim tuzakları göremedim uzakları
Vermediğim bir canım kaldı
***
Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana
Kır kilidi beni azad et
***
Vay bana vay bana vay bana vay bana
Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana
***
Bu dünyanın zevkine vardım
Yaşadım dersimi aldım
Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya
İyisi mi beni azad et
Kiracıyız bu dünyada yalan karışmıs sevdaya
Ağlamaya sen devam et
***
Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana
Kır kilidi beni azad et
***
Vay bana vay bana vay bana vay bana
Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana
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Sevda bir testi suymuş
Gönül şeytana uymuş
Bir yudum içtim yarab
Gönül harap ben harap
***
Gözleri yangın doğmuş
Dillere destan olmuş
Bir kere baktım yarab
Gönül harap ben harap
***
Anlattım her şeyimi
Söyledim gizlerimi
Aşka düştüm aşka yarab
Gönül harap ben harap
***
Elimden bir şey gelmez
Cahilim aklım ermez
Aşka düştüm aşka yarab
Gönül harap ben harap
***
Üşüdüm ayaz dedi
Üzerim beyaz dedi
Ateşe düştüm yarab
Gönül harap ben harap
***
İsmi dudaklarımda
Gömeç sokaklarında
Gözleri yıldız mehtap
Bu aşk beni mahfetti
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İlk değil ve son değil
Bu ilk telaş bu son hazan değil
Eskimiş yüzüm aynalarda
Gözlerim dalar zamanlara
***
Aynalarda eskimiş yüzüm
Fırtına kopar açıklarda
Aynalarda eskimiş yüzüm
Acın demirlemiş hayatıma
***
Bu ilk değil ve son değil canım
Bıktım yarım yarım yaşamaktan
***
İlk değil ve son değil
Bu ilk telaş bu son hazan değil
Eskimiş yüzüm aynalarda
Gözlerim dalar zamanlara
***
Aynalarda eskimiş yüzüm
Fırtına kopar açıklarda
Aynalarda eskimiş yüzüm
Acın demirlemiş hayatıma
***
Bu ilk değil ve son değil canım
Bıktım yarım yarım yaşamaktan
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