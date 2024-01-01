Gülüm Ömrüm Ne Kadar Yaşadım sayfa sayfa Alacaklıyım bu hayattan Bir borcum şu canım var İnan ki inan ki Yaşadım yaşamak zor Kalbimde hatıralar Çok koştum az yolum var *** Gülüm ömrüm ne kadar Ölüm buradan ne sürer Ne verir kalan yıllar Ne yazmış kadir mevlam *** Gülüm ömrüm ne kadar Ölüm buradan ne sürer Ne yazmış kadir mevlam Ne verir kalan yıllar *** Giderim gönlüm kalır Silinir yaşananlar Adımı seller alır Kim sorar, kim hatırlar? *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Yağmur yağmaz Güneşi vurur Güller kavrulur *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Denizlere bak Gökyüzüne bak Beni hatırla *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Bir kaç damla gözyaşı da Çabucak kurur *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Sen nar tanem, kar tanem Beni unutma

Büyük Aşkım Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut et ki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni Büyük aşkım Büyük aşkım Büyük aşkım *** Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım

Bir Aşk Hikayesi Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Gözyaşı umut ve ihtiras Bizimkisi alev gibi biraz *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Ateşle su dikenle gül gibi Bizimkisi roman gibi biraz *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Hüzünlü sonbahar kapısından Çıkmak gibi aydınlığa biraz *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Ateşle su dikenle gül gibi Bizimkisi roman gibi biraz *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima *** Bizimkisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Ateşle su dikenle gül gibi Bizimkisi roman gibi biraz

Ne Oldu Can Sen canımsın zulmetme kalbime Gel bir görsen acırsın halime Ah gözünden düşmüşüm ben niye *** Gel gecikme bu ahir ömrümde Gel gün gelir ağlarsın kabrimde Ah gözünden düşmüşüm ben niye *** Ne oldu can ne oldu onca yaşananlar Ne oldu can şimdi neredesin kimlerlesin Hani senin cananın bendim *** Ne oldu can ayrılmazdın bir an yanımdan Ne oldu can bensiz bir yerlere gitmezdin Şimdi esen yellerde misin? *** Ben her şeyimi sana verdim Yollarına canımı serdim Öyle bir sevdi ki bu kalbim Unutmaz artık bir an seni Öyle bir sevdi ki bu kalbim Yaşatmaz artık sevdan beni *** Ne oldu can sen evimin pembe gülüydün Ne oldu can şimdi başka evlerdeymişsin Duydum ki unutmuşsun beni Öyle mi Can?

Ay Dolunaydı Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Bozduk mor liramızı Bulduk tam havamızı Yarim bir hoştu, ben de bir hoştum Çekip ben silahımı Vurdum yıldızları Alıp birisini de göğsüme taktım Tutup ellerini Baktım gözlerine Öptüm gerdanını, lokmadan tatlı Atıp mintanımızı Hop yatağımıza Ondan sonrası da Hadi bize kalsın Dalgalandık, şulelendik Deniz yandı, ay dolunaydı Dalgalandık, şulelendik Deniz yandı, ay dolunaydı Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Tutup ellerini Baktım gözlerine Öptüm gerdanını, lokmadan tatlı Atıp mintanımızı Hop yatağımıza Ondan sonrası da Hadi bize kalsın Bozduk bin liramızı Bulduk tam havamızı Yarim bir hoştu, ben de bir hoştum Atıp mintanımızı Hop yatağımıza Ondan sonrası da Hadi bize kalsın Dalgalandık, şulelendik Deniz yandı, ay dolunaydı Dalgalandık, şulelendik Deniz yand,ı ay dolunaydı Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay Allah, Allah, Allah, Allah Aman aman şinanay

Hülyam Ah-ah-ah-ah Vallahi yandım bur′da Ah-ah-ah-ah Vallahi yalan dünya Ah-ah-ah-ah Vallahi yandım bur'da Ah-ah-ah-ah Vallahi yalan dünya Biraz acı, canım, biraz bana Bi′ şans daha ver, bi' şans daha Bayılıyorum sana, anlasana Yatırma aşkımı kumarlara Senden uzakta hayat geçer mi? Geçmez, canım, bi' gün daha Yalnız olunca döner mi dünya? Dönmez, canım, dön yanıma Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam Yalan, yalan, yalan dünya Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam Yalan, yalan, yalan dünya Sen yokken buralarda Bi′ şey olursa bana Üzülür pişman olursun Beni bırakma Kurudum çöller gibi Karadır bahtım, kara Güneşimsin karanlıkta Beni bırakma Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam Yalan, yalan, yalan dünya Ah-ah-ah-ah Vallahi yandım bur′da Ah-ah-ah-ah Vallahi yalan dünya Ah-ah-ah-ah Vallahi yandım bur'da Ah-ah-ah-ah Vallahi yalan dünya Biraz acı, canım, biraz bana Bi′ şans daha ver, bi' şans daha Bayılıyorum sana, anlasana Yatırma aşkımı kumarlara Senden uzakta hayat geçer mi? Geçmez, canım, bi′ gün daha Yalnız olunca döner mi dünya? Dönmez, canım, dön yanıma Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam Yalan, yalan, yalan dünya Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam Yalan, yalan, yalan dünya Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam Yalan, yalan, yalan dünya Ah-ah-ah-ah Vallahi yandım bur'da Ah-ah-ah-ah Vallahi yalan dünya Ah-ah-ah-ah Vallahi yandım bur′da Ah-ah-ah-ah Vallahi yalan dünya

Onsuz Olmuyor Dolmuyor yeri dolmuyor Olmuyor onsuz olmuyor Yetmiyor hiçbir şey bana Olmuyor yeri dolmuyor Görmüyor gözüm görmüyor Gülmüyor yüzüm gülmüyor İnanmıyor ne desem bana Sevmiyor artık sevmiyor Çok şekerdi o-o-o Bir geçerdi o-o-o Bir süzerdi o-o-o İçim giderdi ah Çok tatlıydı o-o-o Çok farklıydı o-o-o Bir bakardı o-o-o Canım yanardı ah Geceler bir-sıfır önde, halim avare Geceler bir-sıfır önde, batmışım derde Geceler bir-sıfır önde, oldum avare Geceler bir-sıfır önde, aşk kuşum nerede İşte şahidim İşte şarkılar Resmimiz de var kumrular gibi Atmadım hala İşte mendili İşte mektubu Resmimiz de var hem de başbaşa Aşığım hala Dolmuyor yeri dolmuyor Olmuyor onsuz olmuyor Yetmiyor hiçbir şey bana Olmuyor yeri dolmuyor Görmüyor gözüm görmüyor Gülmüyor yüzüm gülmüyor İnanmıyor ne desem bana Sevmiyor artık sevmiyor Çok şekerdi o-o-o Bir geçerdi o-o-o Bir süzerdi o-o-o İçim giderdi ah Çok tatlıydı o-o-o Çok farklıydı o-o-o Bir bakardı o-o-o Canım yanardı ah Geceler bir-sıfır önde, halim avare Geceler bir-sıfır önde, batmışım derde Geceler bir-sıfır önde, halim avare Geceler bir-sıfır önde, aşk kuşum nerede İşte şahidim İşte şarkılar Resmimiz de var kumrular gibi Atmadım hala İşte mendili İşte mektubu Resmimiz de var hem de başbaşa Aşığım hala