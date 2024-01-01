-
Yaşadım sayfa sayfa
Alacaklıyım bu hayattan
Bir borcum şu canım var
İnan ki inan ki
Yaşadım yaşamak zor
Kalbimde hatıralar
Çok koştum az yolum var
***
Gülüm ömrüm ne kadar
Ölüm buradan ne sürer
Ne verir kalan yıllar
Ne yazmış kadir mevlam
***
Gülüm ömrüm ne kadar
Ölüm buradan ne sürer
Ne yazmış kadir mevlam
Ne verir kalan yıllar
***
Giderim gönlüm kalır
Silinir yaşananlar
Adımı seller alır
Kim sorar, kim hatırlar?
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Yağmur yağmaz
Güneşi vurur
Güller kavrulur
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Denizlere bak
Gökyüzüne bak
Beni hatırla
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Bir kaç damla gözyaşı da
Çabucak kurur
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Sen nar tanem, kar tanem
Beni unutma
-
Kucağını aç bana
Kollarına al beni
Çok aradım zor buldum
Artık bırakmam seni
***
Sımsıkı sarıl bana
Bir yudum yaşat beni
Unutmak istiyorum
Kollarında her şeyi
***
Öyle mesut et ki
Tatlı sözlerinle
Öldür gözlerinle
Öp beni
Büyük aşkım
Büyük aşkım
Büyük aşkım
***
Yıldızlar kayarken
Akşamın koynunda
Martılar kıskansın
Uçur beni büyük aşkım
-
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Gözyaşı umut ve ihtiras
Bizimkisi alev gibi biraz
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Ateşle su dikenle gül gibi
Bizimkisi roman gibi biraz
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Hüzünlü sonbahar kapısından
Çıkmak gibi aydınlığa biraz
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Ateşle su dikenle gül gibi
Bizimkisi roman gibi biraz
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Ateşle su dikenle gül gibi
Bizimkisi roman gibi biraz
-
Sen canımsın zulmetme kalbime
Gel bir görsen acırsın halime
Ah gözünden düşmüşüm ben niye
***
Gel gecikme bu ahir ömrümde
Gel gün gelir ağlarsın kabrimde
Ah gözünden düşmüşüm ben niye
***
Ne oldu can ne oldu onca yaşananlar
Ne oldu can şimdi neredesin kimlerlesin
Hani senin cananın bendim
***
Ne oldu can ayrılmazdın bir an yanımdan
Ne oldu can bensiz bir yerlere gitmezdin
Şimdi esen yellerde misin?
***
Ben her şeyimi sana verdim
Yollarına canımı serdim
Öyle bir sevdi ki bu kalbim
Unutmaz artık bir an seni
Öyle bir sevdi ki bu kalbim
Yaşatmaz artık sevdan beni
***
Ne oldu can sen evimin pembe gülüydün
Ne oldu can şimdi başka evlerdeymişsin
Duydum ki unutmuşsun beni
Öyle mi Can?
-
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Bozduk mor liramızı
Bulduk tam havamızı
Yarim bir hoştu, ben de bir hoştum
Çekip ben silahımı
Vurdum yıldızları
Alıp birisini de göğsüme taktım
Tutup ellerini
Baktım gözlerine
Öptüm gerdanını, lokmadan tatlı
Atıp mintanımızı
Hop yatağımıza
Ondan sonrası da
Hadi bize kalsın
Dalgalandık, şulelendik
Deniz yandı, ay dolunaydı
Dalgalandık, şulelendik
Deniz yandı, ay dolunaydı
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Tutup ellerini
Baktım gözlerine
Öptüm gerdanını, lokmadan tatlı
Atıp mintanımızı
Hop yatağımıza
Ondan sonrası da
Hadi bize kalsın
Bozduk bin liramızı
Bulduk tam havamızı
Yarim bir hoştu, ben de bir hoştum
Atıp mintanımızı
Hop yatağımıza
Ondan sonrası da
Hadi bize kalsın
Dalgalandık, şulelendik
Deniz yandı, ay dolunaydı
Dalgalandık, şulelendik
Deniz yand,ı ay dolunaydı
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
Allah, Allah, Allah, Allah
Aman aman şinanay
-
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yandım bur′da
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yalan dünya
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yandım bur'da
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yalan dünya
Biraz acı, canım, biraz bana
Bi′ şans daha ver, bi' şans daha
Bayılıyorum sana, anlasana
Yatırma aşkımı kumarlara
Senden uzakta hayat geçer mi?
Geçmez, canım, bi' gün daha
Yalnız olunca döner mi dünya?
Dönmez, canım, dön yanıma
Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam
Yalan, yalan, yalan dünya
Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam
Yalan, yalan, yalan dünya
Sen yokken buralarda
Bi′ şey olursa bana
Üzülür pişman olursun
Beni bırakma
Kurudum çöller gibi
Karadır bahtım, kara
Güneşimsin karanlıkta
Beni bırakma
Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam
Yalan, yalan, yalan dünya
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yandım bur′da
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yalan dünya
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yandım bur'da
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yalan dünya
Biraz acı, canım, biraz bana
Bi′ şans daha ver, bi' şans daha
Bayılıyorum sana, anlasana
Yatırma aşkımı kumarlara
Senden uzakta hayat geçer mi?
Geçmez, canım, bi′ gün daha
Yalnız olunca döner mi dünya?
Dönmez, canım, dön yanıma
Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam
Yalan, yalan, yalan dünya
Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam
Yalan, yalan, yalan dünya
Hülyam, Hülyam, Hülyam, Hülyam
Yalan, yalan, yalan dünya
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yandım bur'da
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yalan dünya
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yandım bur′da
Ah-ah-ah-ah
Vallahi yalan dünya
-
Dolmuyor yeri dolmuyor
Olmuyor onsuz olmuyor
Yetmiyor hiçbir şey bana
Olmuyor yeri dolmuyor
Görmüyor gözüm görmüyor
Gülmüyor yüzüm gülmüyor
İnanmıyor ne desem bana
Sevmiyor artık sevmiyor
Çok şekerdi o-o-o
Bir geçerdi o-o-o
Bir süzerdi o-o-o
İçim giderdi ah
Çok tatlıydı o-o-o
Çok farklıydı o-o-o
Bir bakardı o-o-o
Canım yanardı ah
Geceler bir-sıfır önde, halim avare
Geceler bir-sıfır önde, batmışım derde
Geceler bir-sıfır önde, oldum avare
Geceler bir-sıfır önde, aşk kuşum nerede
İşte şahidim
İşte şarkılar
Resmimiz de var kumrular gibi
Atmadım hala
İşte mendili
İşte mektubu
Resmimiz de var hem de başbaşa
Aşığım hala
Dolmuyor yeri dolmuyor
Olmuyor onsuz olmuyor
Yetmiyor hiçbir şey bana
Olmuyor yeri dolmuyor
Görmüyor gözüm görmüyor
Gülmüyor yüzüm gülmüyor
İnanmıyor ne desem bana
Sevmiyor artık sevmiyor
Çok şekerdi o-o-o
Bir geçerdi o-o-o
Bir süzerdi o-o-o
İçim giderdi ah
Çok tatlıydı o-o-o
Çok farklıydı o-o-o
Bir bakardı o-o-o
Canım yanardı ah
Geceler bir-sıfır önde, halim avare
Geceler bir-sıfır önde, batmışım derde
Geceler bir-sıfır önde, halim avare
Geceler bir-sıfır önde, aşk kuşum nerede
İşte şahidim
İşte şarkılar
Resmimiz de var kumrular gibi
Atmadım hala
İşte mendili
İşte mektubu
Resmimiz de var hem de başbaşa
Aşığım hala
-
Bugün günlerden bayram
Yanında olamadım
Çalışıyorum yine
Yine, babacığım
Bugün aslında bayram
Yanında olacaktım
Çalışıyorum, canım
Hepimiz için
Bugün günlerden bayram
Barış amcan da gitti
Şimdi işler daha zor
Çalışıyorum
Bugün aslında bayram