Yaşadım sayfa sayfa Alacaklıyım bu hayattan Bir borcum şu canım var İnan ki inan ki Yaşadım yaşamak zor Kalbimde hatıralar Çok koştum az yolum var *** Gülüm ömrüm ne kadar Ölüm buradan ne sürer Ne verir kalan yıllar Ne yazmış kadir mevlam *** Gülüm ömrüm ne kadar Ölüm buradan ne sürer Ne yazmış kadir mevlam Ne verir kalan yıllar *** Giderim gönlüm kalır Silinir yaşananlar Adımı seller alır Kim sorar, kim hatırlar? *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Yağmur yağmaz Güneşi vurur Güller kavrulur *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Denizlere bak Gökyüzüne bak Beni hatırla *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Bir kaç damla gözyaşı da Çabucak kurur *** Tertibi budur bu dünyanın Giden unutulur Sen nar tanem, kar tanem Beni unutma