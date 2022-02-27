Gülüm Ömrün Ne Kadar? Şarkı Sözleri
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Kayahan
Gülüm Ömrün Ne Kadar?
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Yaşadım sayfa sayfa
Alacaklıyım bu hayattan
Bir borcum şu canım var
İnan ki inan ki
Yaşadım yaşamak zor
Kalbimde hatıralar
Çok koştum az yolum var
***
Gülüm ömrüm ne kadar
Ölüm buradan ne sürer
Ne verir kalan yıllar
Ne yazmış kadir mevlam
***
Gülüm ömrüm ne kadar
Ölüm buradan ne sürer
Ne yazmış kadir mevlam
Ne verir kalan yıllar
***
Giderim gönlüm kalır
Silinir yaşananlar
Adımı seller alır
Kim sorar, kim hatırlar?
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Yağmur yağmaz
Güneşi vurur
Güller kavrulur
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Denizlere bak
Gökyüzüne bak
Beni hatırla
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Bir kaç damla gözyaşı da
Çabucak kurur
***
Tertibi budur bu dünyanın
Giden unutulur
Sen nar tanem, kar tanem
Beni unutma