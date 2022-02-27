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Kayahan Hayal Adası Hayal Adası Seninle çok uzaklarda Issız bir adada olsak Başbaşa kalsak diyorum *** Sabahları balık tutup Akşama mumları yaksak Seni bir öpsem diyorum *** Güneş doğarken uyusak Akşam olunca uyansan Biraz yaşasak diyorum *** Dolaşsak aylak aylak Leylek gibi lak lak Biraz konuşsak diyorum *** Duymasın kalmasın şehirde Bilenler herkese anlatsın Tulumba tatlısı , padişahın kızı SENİ SEVİYORUM *** Herkes sokaklara dökülsün Alkışlayın güzel prensesi Okyanus incisi , dünya birincisi SENİ SEVİYORUM *** Hiç canım istemiyor Bugün biraz ara versem İşe gitmesem diyorum *** Dolaşsak aylak aylak Leylek gibi lak lak Biraz konuşsak diyorum Tüm Şarkıları