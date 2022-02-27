Hayal Adası Şarkı Sözleri
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Seninle çok uzaklarda
Issız bir adada olsak
Başbaşa kalsak diyorum
***
Sabahları balık tutup
Akşama mumları yaksak
Seni bir öpsem diyorum
***
Güneş doğarken uyusak
Akşam olunca uyansan
Biraz yaşasak diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum
***
Duymasın kalmasın şehirde
Bilenler herkese anlatsın
Tulumba tatlısı , padişahın kızı
SENİ SEVİYORUM
***
Herkes sokaklara dökülsün
Alkışlayın güzel prensesi
Okyanus incisi , dünya birincisi
SENİ SEVİYORUM
***
Hiç canım istemiyor
Bugün biraz ara versem
İşe gitmesem diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum