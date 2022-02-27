Kayahan'ın En İyileri 1 Şarkı Sözleri
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Kayahan
Kayahan'ın En İyileri 1
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Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
***
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
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Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gönül acılar çeker yalnız başına
Yeter bu kadar yeter
Yarim bu günahların kalmaz yanına
Mevlam adamı yakar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm baş üstüne
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