Her Yerde Aynı Erzurum'a karlar yağar Üşür kocaman dağlar Erzurum'a karlar yağar Bir yerde bir garip ağlar Yalnızlıksa her yerde aynı Aynı, aynı, aynı, aynı Gücenirim kullarına Sığınırım Allah'ıma Gücenirim kullarına Sığınırım Allah'ıma Haksızlıksa her yerde aynı Aynı, aynı, aynı, aynı Dolaştım ummanları Bitirdim deryaları Seyrettim semaları Her yerde aynı Dolaştım ummanları Bitirdim deryaları Şu kader kurbanları Bir gün yaşar mı? Çocukluğum gelir aklıma Gökyüzü küçücük, minnacık ve dardı Uzansam bir avcuma sığardı Erzurum'a karlar yağar Kar altında güllerim var Erzurum'a karlar yağar Bir yerde bir garip ağlar Yalnızlıksa her yerde aynı Aynı, aynı, aynı, aynı Gücenirim kullarına Sığınırım Allah'ıma Gücenirim kullarına Sığınırım Allah'ıma Haksızlıksa her yerde aynı Aynı, aynı, aynı, aynı Dolaştım ummanları Bitirdim deryaları Seyrettim semaları Her yerde aynı Dolaştım ummanları Bitirdim deryaları Şu kader kurbanları Bir gün yaşar mı? Buz gibi gerçeğin kendisidir bu işte Mor şallı akşamlar vesaire, vesaire Dolaştım ummanları Bitirdim deryaları Seyrettim semaları Her yerde aynı Dolaştım ummanları Bitirdim deryaları Şu kader kurbanları Bir gün yaşar mı?

Beni Azad Et Bu ne zulüm nedir bu zahmet Bu gidişin sonu kıyamet Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya İyisi mi beni azad et Kiracıyız bu dünyada ölüm var bana sonunda Ağlamaya sen devam et *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana *** Yandı yandı bağrım yandı Muradımı seller aldı Seçemedim tuzakları göremedim uzakları Kırmadığım dostum mu kaldı Seçemedim tuzakları göremedim uzakları Vermediğim bir canım kaldı *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana *** Bu dünyanın zevkine vardım Yaşadım dersimi aldım Kiracıyız bu dünyada yalan karışmış sevdaya İyisi mi beni azad et Kiracıyız bu dünyada yalan karışmıs sevdaya Ağlamaya sen devam et *** Aslan katlanır ama yürek sığmaz zindana Kır kilidi beni azad et *** Vay bana vay bana vay bana vay bana Komşu gelmiş ölüm yazıktır cana

Gel Be Duvarlar örüyorum duvarlar yıkıyorum Evler yapıyorum gül dallarıyla *** Koyverdi çimler, yağmur ve düşler Yeşil zeytinler gün batımında *** Gel be günlerdir aramadın Aramadın her nedense Gel be nasıl da siliyorsun Öyle yıları yılları birdenbire *** Gel be nasıl da satıyorsun Aşkımızı beş kuruşa beş kuruşa Ama satmam sattırmam Ama yıkmam yıktırmam Benim de o yıllarda emeklerim var var *** Yıllarımı sildirmem aşkımızı sattırmam İki elim yakanda emeklerim var var

Gömeç Sevda bir testi suymuş Gönül şeytana uymuş Bir yudum içtim yarab Gönül harap ben harap *** Gözleri yangın doğmuş Dillere destan olmuş Bir kere baktım yarab Gönül harap ben harap *** Anlattım her şeyimi Söyledim gizlerimi Aşka düştüm aşka yarab Gönül harap ben harap *** Elimden bir şey gelmez Cahilim aklım ermez Aşka düştüm aşka yarab Gönül harap ben harap *** Üşüdüm ayaz dedi Üzerim beyaz dedi Ateşe düştüm yarab Gönül harap ben harap *** İsmi dudaklarımda Gömeç sokaklarında Gözleri yıldız mehtap Bu aşk beni mahfetti

İlk Değil İlk değil ve son değil Bu ilk telaş bu son hazan değil Eskimiş yüzüm aynalarda Gözlerim dalar zamanlara *** Aynalarda eskimiş yüzüm Fırtına kopar açıklarda Aynalarda eskimiş yüzüm Acın demirlemiş hayatıma *** Bu ilk değil ve son değil canım Bıktım yarım yarım yaşamaktan *** İlk değil ve son değil Bu ilk telaş bu son hazan değil Eskimiş yüzüm aynalarda Gözlerim dalar zamanlara *** Aynalarda eskimiş yüzüm Fırtına kopar açıklarda Aynalarda eskimiş yüzüm Acın demirlemiş hayatıma *** Bu ilk değil ve son değil canım Bıktım yarım yarım yaşamaktan

Yine Şişe Bitecek Sohbetimiz aşk üstüne Şanımız var bu âlemde Oturmuşsak baş köşeye Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Bizi boş sanma Ama yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Çakmak, çakmak gözlerimiz Tövbe etsek de içeriz Elbet var bir sebebimiz Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Bizi boş sanma Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Ah Gece olmuş, gündüz olmuş Para yokmuş, kime ne? Gece olmuş, gündüz olmuş Aşk yokmuş, kime ne? Bizim yolumuz uzun Biz bu yolun yolcusuyuz Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Kimseye yok ziyanımız Bu da bizim hayatımız Biz Mecnun'uz, biz Leyla'yız Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Bizi boş sanma Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Meyhanedir mektebimiz Cam bardaktan kadehimiz Kırılır sonra kalbimiz Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Berduşuz sanma Ama yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Ah Gece olmuş, gündüz olmuş Para yokmuş, kime ne? Gece olmuş, gündüz olmuş Aşk yokmuş, kime ne? Bizim yolumuz uzun Biz son vapurun yolcusuyuz Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine sabah olacak

Yine Şişe Bitecek 2 Sohbetimiz aşk üstüne Şanımız var bu âlemde Oturmuşsak baş köşeye Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Bizi boş sanma Ama yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Çakmak, çakmak gözlerimiz Tövbe etsek de içeriz Elbet var bir sebebimiz Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Bizi boş sanma Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Ah Gece olmuş, gündüz olmuş Para yokmuş, kime ne? Gece olmuş, gündüz olmuş Aşk yokmuş, kime ne? Bizim yolumuz uzun Biz bu yolun yolcusuyuz Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Kimseye yok ziyanımız Bu da bizim hayatımız Biz Mecnun'uz, biz Leyla'yız Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Bizi boş sanma Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Meyhanedir mektebimiz Cam bardaktan kadehimiz Kırılır sonra kalbimiz Sarhoşuz sanma Ayyaşız sanma Bakıp aldanma Berduşuz sanma Ama yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine şişe dolacak Ah Gece olmuş, gündüz olmuş Para yokmuş, kime ne? Gece olmuş, gündüz olmuş Aşk yokmuş, kime ne? Bizim yolumuz uzun Biz son vapurun yolcusuyuz Yine şişe bitecek Yine sabah olacak Yine gece olacak Yine şişe dolacak Ah, yine gece olacak Ah, yine sabah olacak