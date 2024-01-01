Odalarda Işıksızım Şarkı Sözleri
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Kayahan
Odalarda Işıksızım
-
Sen
Ben istemeden
Hiçbir şey yapmıyorsun
Bir mektup yazıp
Atmıyorsun
Ya da
Gece yarısı
Çalsa telefonlarım
Seni daha çok severim
Biliyor musun
Sen ben istemeden
Hiçbir şey yapmıyorsun
Benim yazdığım gibi yazmalı
Benim aradığım gibi aramalısın beni
Bir yanın hep eksik olmalı
O yanını benimle tamamlamalısın
Benim sevmekten anladiğim bu
Sen ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun
Dün gece kaç kez çaldı telefonların
Ya yoktun, ya uyuyordun
Farketmez, anlıyor musun
Sen,
Ben istemeden
Hiçbir şey
Yapmıyorsun
-
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
Öper iki hece
İsmi dudaklarım
La-fa-la-sol
La-fa-la-sol
***
Sokakları kamçılıyor
Rüzgarın sesi
Gözlerim yanıyor
Yağmur öncesi
Her vesile ellerim
Ellerini arıyor
Her yanımı sarıyor
O müthiş acıların
***
Beni anlamadın ya
Ben ona yanıyorum
-
Odalarda ışıksızım
katıksızım, viraneyim...
seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim.
Kanım aksın ki...
terk etmem seni, peşindeyim yar.
***
Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar.
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar.
bir ömür bu zindanlarda
ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana...
***
Davalı ben, davacı ben,
yorgunum bu celselerden...
Dargınım sana!
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar,
ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar...
***
Odalarda Işıksızım..!
-
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
***
Onsuz olmaz
Çok alıştım
Dayanamam
Çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
-
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
-
-
-
Kırmızı pabuçları duruyor başucunda
Başı düşmüş yastığa uyuyor mışıl mışıl
E bebeğim e
Minik minik kolları düşmüş iki yanına
Dalmış pembe düşlere dünyalardan habersiz
E bebeğim e
Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim e
Minicik yastığını paylaşmış bebeğiyle
Alacaklarmış gibi sarılmış elleriyle
E bebeğim e
Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim e
-
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
Öper iki hece
İsmi dudaklarım
La-fa-la-sol
La-fa-la-sol
***
Sokakları kamçılıyor
Rüzgarın sesi
Gözlerim yanıyor
Yağmur öncesi
Her vesile ellerim
Ellerini arıyor
Her yanımı sarıyor
O müthiş acıların
***
Beni anlamadın ya
Ben ona yanıyorum