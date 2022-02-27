Dallar kiraz hava sıcak yaz canım Dal dal kiraz aklımda dudakların Özlemişim gel yanıma gel biraz Bu ayrılık bitsin bu yaz gel canım *** Takılıp kalmış gözlerim yapraklara Dalda kirazlar yan yana Biz ayrı düştük Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye Sende bu naz Sensiz bu yaz olmaz canım *** Dallar kiraz hava sıcak yaz canım Kırmızı top güneş ateşler gibi Koşmuşum, yorulmuşum susamışım Dal dal kiraz aklımda dudakların *** Takılıp kalmış gözlerim yapraklara Dalda kirazlar yan yana Biz ayrı düştük Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye Sende bu naz Sensiz bu yaz olmaz canım

Böyle gitmez Öfkeyle yanıyorsun Böyle gitmez Bırakalım bu son olsun *** Koyu gölgeler içinde korkutuyor gözlerin Biliyorum ki bakan sen değilsin Uzak kalmışız ulaşmıyor sesin Ne farkeder artık *** Yolun ortasında inecek gibi Bavulun hazır sesin ciddi Çok badireden geçtik ama Belki de artık vakti Böyle gitmez Sen bizi sevmiyorsun *** Böyle bitmez İçinde bu öfkeyle Böyle bitmez Eksiğiz ikimiz de *** Kalbimdeki kendini anla Ve bu çocukça çizgilerden Al tamamla resmimizi *** İlk durakta inen yolcular gibi Yabancıyız senle yanyana Belki geç kaldık her şeye Ama son bir kez dinle beni Böyle bitmez Ben bize aşık oldum