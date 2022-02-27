Emrin Olur Şarkı Sözleri
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Sabah oldu mumları söndürdüm
Yine benim uykumu öldürdün
Yağdı yağdı üstüme hatıralar
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Sabah oldu gözleri mavilim
Uyan artık sevgili zalimim
Seni sevdim sen bana düşman mısın?
***
Ooo, mavilim
Aşk yolum sahilim
Eşin yok cihanda
Aşığım ben sana
***
Hiç unutma arada bir hatırla
Sevişmelerimizi
Aah sevgilim
Beni sakin unutma
***
Hiç unutma arada bir hatırla
Eski resimlerime
Bak sevgilim
Beni sakin unutma
***
Sevgili zalimim gözleri mavilim
Seni sevdim sen bana düşman mısın?
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Çok sevmiştim çok
Gitti artık yok
İşte bu halim
Mecburen sarhoş
***
Aaa... Atın beni denizlere
Yalan dünya size kalsın
Ayrılmam sevgilimden
Bir daha sevemem ben
***
Kolay mı kolay mı sevda bu kolay mı
Yaşandı yıllarca roman gibi
Gözlerim yollarda geçti bir gün daha
Ağlamak geliyor içimden
Aaa...Atın beni denizlere
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Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gönül acılar çeker yalnız başına
Yeter bu kadar yeter
Yarim bu günahların kalmaz yanına
Mevlam adamı yakar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm baş üstüne
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