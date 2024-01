Söyle hain Bu dünyayı sen mi var ettin Önce sevdirdin kendini Sonra terk ettin Hayırsızsın, vefasızsın Yalansın, belli *** Her halinde, her cümlende Planlar gizli Bir gün düşersen halime Anlarsın belki Melek sanmıştım beni seni Şeytansın, belli *** Dönsen ne olur Sevsen ne olur Plancı seni Ölsen ne olur *** Vazgeçtim artık Vazgeçtim senden Plancı seni Yalancı seni *** Söyle hain Bu dünyayı sen mi var ettin Önce sevdirdin kendini Sonra terk ettin Hayırsızsın, vefasızsın Yalansın, belli *** Bir zamanlar Çılgın gibi sevmiştim seni Bir gün olsun güldürmedin Hep üzdün beni Şimdi artık pişman olsan Dönsen ne olur *** Dönsen ne olur Sevsen ne olur Plancı seni Ölsen ne olur *** Vazgeçtim artık Vazgeçtim senden Plancı seni Yalancı seni

Seninle her şeye varım ben Sen benim uğurlu yolumsun Yıldızlara yürürüm senle Sen iste canım senin olsun *** Seninle her şeye varım ben Sen benim uğurlu yolumsun Yıldızlara yürürüm senle Sen iste canım senin olsun *** Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cayarsam senden Beni şu ateşe atabilirsin *** Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cayarsam senden Beni şu ateşe atabilirsin *** Sen sen benim için Teksin bu dünyada Meleksin bebeksin her şeyimsin benim Yaşayamam sensiz yaşamam asla Doyulmaz balımsın kelebeksin *** Sen sen benim için Sıcak bir güneşsin Bugünlerim yarınlarım her şeyimsin benim Göstermesin tanrım yaşatmasın bana Nefes bile alamam yokluğunda *** Sen sen benim için