Minnacık Sevdacık Evi beyaza boyattım Kapısına seni yazdım Evi beyaza boyattım Kapısına seni yazdım Erkenden uyandım Yağmurlara baktım Yağmurlara baktım Daldım, oyalandım Güller açılınca Gülüyorsun sandım Kuşlar uçuşunca Geliyorsun sandım Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini minnacık Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini sevdacık Evi beyaza boyattım Kapısına seni yazdım Evi beyaza boyattım Kapısına seni yazdım Merdivene dayandım Mazimize baktım Mazimize baktım Daldım, oyalandım Güller açılınca Gülüyorsun sandım Kuşlar uçuşunca Geliyorsun sandım Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini minnacık Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini sevdacık Evi beyaza boyattım Kapısına seni yazdım Evi beyaza boyattım Kapısına seni yazdım Erkenden uyandım Yağmurlara baktım Yağmurlara baktım Daldım, oyalandım Güller açılınca Gülüyorsun sandım Kuşlar havalandı Geliyorsun sandım Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini minnacık Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini sevdacık Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini minnacık Hadi geliver, hadi gülüver Mini mini, mini sevdacık

Acılanma Kim ağlattı üzdü seni Ağlaşma, sızlanma gönül Ben de hal kalmadı *** Yandım ateşlerde yandım Söyle sen nasıl dayandın Ben de hâl kalmadı *** Yok, yok, yok... Bir daha yok Yok, yok, yok... Tövbe olsun *** Yok, yok, yok... Bir daha yok Yok, yok, yok... Bu son olsun *** Acılanma, dayanamam Bu da gelir, bu da geçer *** Hayat yamandır Zehri yalandır Geçer bu dertler Mührü zamandır *** Hayat yamandır Zehri yalandır Geçer bu dertler Mührü zamandır *** Bu da gelir. bu da geçer Bu da gelir, bu da geçer

Bin Parçayım Hasretinle Gel, yağmurlarda ıslan benimle Gel, güneşlerde ısın Gel, gir koynumda uyu *** Gel, güneşlerde ısın benimle Gel, rüzgarlarda ıslan Gel, gir koynumda uyu *** Bin parçayım hasretinle Sen gittin, ben yarım kaldım Gün doğmuyor yad ellerde Akşam da olmuyor artık Aşkınla, perperişanım *** Bin parçayım hasretinle Yüzüm soldu, garip kaldım Boynum bükük yad ellerde Ayrıldığın pençesinde Aşkınla perperişanım

Plancı Söyle hain Bu dünyayı sen mi var ettin Önce sevdirdin kendini Sonra terk ettin Hayırsızsın, vefasızsın Yalansın, belli *** Her halinde, her cümlende Planlar gizli Bir gün düşersen halime Anlarsın belki Melek sanmıştım beni seni Şeytansın, belli *** Dönsen ne olur Sevsen ne olur Plancı seni Ölsen ne olur *** Vazgeçtim artık Vazgeçtim senden Plancı seni Yalancı seni *** Söyle hain Bu dünyayı sen mi var ettin Önce sevdirdin kendini Sonra terk ettin Hayırsızsın, vefasızsın Yalansın, belli *** Bir zamanlar Çılgın gibi sevmiştim seni Bir gün olsun güldürmedin Hep üzdün beni Şimdi artık pişman olsan Dönsen ne olur *** Dönsen ne olur Sevsen ne olur Plancı seni Ölsen ne olur *** Vazgeçtim artık Vazgeçtim senden Plancı seni Yalancı seni

Vay Canım Vay Günlerdir takibindeyim Ben zaten ellerindeyim Sevmek cesaretim benim Aşkın, felaketim *** Günlerdir takibindeyim Ben zaten ellerindeyim Sevmek cesaretim benim Aşkın, felaketimdir *** Vay canım vay Cezalım, sevdalım Her halim vay Gitmekle korkutamazsın beni Gittin zaten *** Vay canım vay Cezalım, sevdalım Son halim vay Hasretle korkutamazsın beni Yoksun zaten *** Yirmi dört saatle senle Yirmi dört saat seni Yaşıyorum, özlüyorum Seviyorum zaten

Seninle Her Şeye Varım Ben Seninle her şeye varım ben Sen benim uğurlu yolumsun Yıldızlara yürürüm senle Sen iste canım senin olsun *** Seninle her şeye varım ben Sen benim uğurlu yolumsun Yıldızlara yürürüm senle Sen iste canım senin olsun *** Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cayarsam senden Beni şu ateşe atabilirsin *** Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cayarsam senden Beni şu ateşe atabilirsin *** Sen sen benim için Teksin bu dünyada Meleksin bebeksin her şeyimsin benim Yaşayamam sensiz yaşamam asla Doyulmaz balımsın kelebeksin *** Sen sen benim için Sıcak bir güneşsin Bugünlerim yarınlarım her şeyimsin benim Göstermesin tanrım yaşatmasın bana Nefes bile alamam yokluğunda *** Sen sen benim için

Masal Yüzlüm Lapa lapa kar yağıyor Dans ediyor beyaz güller Unutmadım, masal yüzlüm Nehir gözlüm, unutmadım Lambalarda titreşiyor Beyazlanmış yalnızlıklar Sokaklarda dolaşıyor Gölgem gibi hatıralar Dün rüyamda seni gördüm Gülüyordun, masal yüzlüm Dün rüyamda seni gördüm Gülüyordun, nehir gözlüm Lapa lapa kar yağıyor Dans ediyor beyaz güller Unutmadım, masal yüzlüm Nehir gözlüm, unutmadım Lambalarda titreşiyor Beyazlanmış yalnızlıklar Sokaklarda dolaşıyor Gölgem gibi hatıralar Dün rüyamda seni gördüm Gülüyordun, masal yüzlüm Dün rüyamda seni gördüm Gülüyordun, nehir gözlüm