Akşam oldu, penceremde Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor Renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Akşam oldu, penceremde Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor Renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Gölgelerin kollarında Hatıralar halka halka Ben ona tutsak *** Nerde nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde