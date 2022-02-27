Mor Menekşe Şarkı Sözleri
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Akşam oldu, penceremde
Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor
Renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
***
Akşam oldu, penceremde
Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor
Renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
***
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka halka
Ben ona tutsak
***
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka halka
Ben ona tutsak
***
Nerde nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde