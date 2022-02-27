Ne Oldu Can Şarkı Sözleri
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Sen canımsın zulmetme kalbime
Gel bir görsen acırsın halime
Ah gözünden düşmüşüm ben niye
***
Gel gecikme bu ahir ömrümde
Gel gün gelir ağlarsın kabrimde
Ah gözünden düşmüşüm ben niye
***
Ne oldu can ne oldu onca yaşananlar
Ne oldu can şimdi neredesin kimlerlesin
Hani senin cananın bendim
***
Ne oldu can ayrılmazdın bir an yanımdan
Ne oldu can bensiz bir yerlere gitmezdin
Şimdi esen yellerde misin?
***
Ben her şeyimi sana verdim
Yollarına canımı serdim
Öyle bir sevdi ki bu kalbim
Unutmaz artık bir an seni
Öyle bir sevdi ki bu kalbim
Yaşatmaz artık sevdan beni
***
Ne oldu can sen evimin pembe gülüydün
Ne oldu can şimdi başka evlerdeymişsin
Duydum ki unutmuşsun beni
Öyle mi Can?
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Kucağını aç bana
Kollarına al beni
Çok aradım zor buldum
Artık bırakmam seni
***
Sımsıkı sarıl bana
Bir yudum yaşat beni
Unutmak istiyorum
Kollarında her şeyi
***
Öyle mesut et ki
Tatlı sözlerinle
Öldür gözlerinle
Öp beni
Büyük aşkım
Büyük aşkım
Büyük aşkım
***
Yıldızlar kayarken
Akşamın koynunda
Martılar kıskansın
Uçur beni büyük aşkım
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Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Gözyaşı umut ve ihtiras
Bizimkisi alev gibi biraz
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Ateşle su dikenle gül gibi
Bizimkisi roman gibi biraz
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Hüzünlü sonbahar kapısından
Çıkmak gibi aydınlığa biraz
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Ateşle su dikenle gül gibi
Bizimkisi roman gibi biraz
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bu güller senin için
Bu gönül ikimizin
Hiç üzülme ağlama
Sen gülümse daima
***
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Siyah beyaz film gibi biraz
Ateşle su dikenle gül gibi
Bizimkisi roman gibi biraz
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