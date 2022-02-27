Ne Oldu Can Sen canımsın zulmetme kalbime Gel bir görsen acırsın halime Ah gözünden düşmüşüm ben niye *** Gel gecikme bu ahir ömrümde Gel gün gelir ağlarsın kabrimde Ah gözünden düşmüşüm ben niye *** Ne oldu can ne oldu onca yaşananlar Ne oldu can şimdi neredesin kimlerlesin Hani senin cananın bendim *** Ne oldu can ayrılmazdın bir an yanımdan Ne oldu can bensiz bir yerlere gitmezdin Şimdi esen yellerde misin? *** Ben her şeyimi sana verdim Yollarına canımı serdim Öyle bir sevdi ki bu kalbim Unutmaz artık bir an seni Öyle bir sevdi ki bu kalbim Yaşatmaz artık sevdan beni *** Ne oldu can sen evimin pembe gülüydün Ne oldu can şimdi başka evlerdeymişsin Duydum ki unutmuşsun beni Öyle mi Can?

Büyük Aşkım Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut et ki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni Büyük aşkım Büyük aşkım Büyük aşkım *** Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım