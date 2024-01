Neler Olur Neler Senin gibi yarim olsa Bırakırım bu işleri Azıcık talihim olsaymış Ne anlarsın bu hayattan Halbuki sen benim olsan Neler olur neler neler olur bilsen Kaçarız senle biz Afrika′ya Bulamazlar bizi bulunamayız İzimizi bulsalar yine kaçarız Kaçarız senle biz Amerika'ya Rabbim övmüş yaratmış Her tür güzellik katmış Azıcıkta aklın olsaymış Ne anlarsın bu hayattan Halbuki sen benim olsan Neler olur neler neler olur bilsen Kaçarız senle biz Afrika′ya Bulamazlar bizi bulunamayız İzimizi bulsalar yine kaçarız Kaçarız senle biz Amerika'ya Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı yani Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı sanki Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı yani Olamaz mı, olamaz mı, olamaz mı sanki Kaçarız senle biz Afrika'ya Bulamazlar bizi bulunamayız İzimizi bulsalar yine kaçarız Kaçarız senle biz Amerika′ya Senin gibi yarim olsa Bırakırım bu işleri Azıcık talihim olsaymış Neler verirdim sana Aklın hayalin almaz Azıcık da benim olsaydın Neler oluyor neler Neler oluyor neler

Aşk Bayrakları Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı *** Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı *** Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor *** Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor *** Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez Atacağım gönlümü ben pencerelerden Koşar hayaller peşinde beni beklemez *** Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez Atacağım gönlümü ben pencerelerden Koşar hayaller peşinde beni beklemez

Ben de İnsanım İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum *** İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına Bir küçük ateş yansa ısınır iliklerim Susmayın sevinçlerim, insanca isteklerim *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum *** Günahkâr oldum, tövbekâr oldum Bembeyaz yüreğime intikam koydum *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum Günahkâr oldum, tövbekâr…

Her Şeyden Çok Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım *** Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok

Şikayetim Var Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden Bilmem *** Hayallerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana *** Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden Bilmem *** Misketlerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Şikayetim var

Eyvah Eyvah Unuttum unuttum Gençliğimi uzaklarda unuttum Yorgunum yoruldum Hayat kumar demişlerdi unuttum Buluttum yağmurdum Güneşimi kadehlerde uyuttum Yorgunum yoruldum Hayat kısa demişlerdi unuttum Eyvah eyvah eyvah eyvah of Hayat kavgasında canımdan oldum Ben söyledim ben dinledim yoruldum Sevda saplı tabancayla sen vurdun Akşam olmuş sofra hazır sen yoksun Eyvah eyvah eyvah eyvah of Eyvah Unuttum unuttum Gençliğimi uzaklarda unuttum Yorgunum yoruldum Hayat kumar demişlerdi unuttum Buluttum yağmurdum Güneşimi kadehlerde uyuttum Yorgunum yoruldum Hayat kısa demişlerdi unuttum Eyvah eyvah eyvah eyvah of Hayat kavgasında canımdan oldum Ben söyledim ben dinledim yoruldum Sevda saplı tabancayla sen vurdun Akşam olmuş sofra hazır sen yoksun Eyvah eyvah eyvah eyvah Hayat kumar demişlerdi unuttum of Eyvah Eyvah Eyvah Eyvah