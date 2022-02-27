Odalarda Işıksızım Şarkı Sözleri
Kayahan Odalarda Işıksızım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Odalarda Işıksızım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Odalarda Işıksızım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kayahan
Odalarda Işıksızım
-
Odalarda ışıksızım
katıksızım, viraneyim...
seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim.
Kanım aksın ki...
terk etmem seni, peşindeyim yar.
***
Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar.
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar.
bir ömür bu zindanlarda
ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana...
***
Davalı ben, davacı ben,
yorgunum bu celselerden...
Dargınım sana!
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar,
ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar...
***
Odalarda Işıksızım..!
-
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
Öper iki hece
İsmi dudaklarım
La-fa-la-sol
La-fa-la-sol
***
Sokakları kamçılıyor
Rüzgarın sesi
Gözlerim yanıyor
Yağmur öncesi
Her vesile ellerim
Ellerini arıyor
Her yanımı sarıyor
O müthiş acıların
***
Beni anlamadın ya
Ben ona yanıyorum
-
-
-
-
-
-
-