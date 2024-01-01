Olmalı, Olacak İstiyorum Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Yağmurlarda seninle Islanmak istiyorum Bir gün Bitecek sessizliğin Yüreğinde sevgiler Sokaklarda yağmurlar başlayacak Olmalı, olacak, istiyorum Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Çiçek kokularından, iki bahardan uzak Her şeye yeniden, yeniden başlamak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Dudaklarında şarkı Göğsünde nefes olmak Yağmurlarda seninle Islanmak istiyorum Bir gün Gözlerinde arzular Ellerin anlatmalı Saçların sırılsıklam omuzumda Olmalı, olacak, istiyorum Bir gün Gözlerinde arzular Ellerin anlatmalı Saçların sırılsıklam omuzumda Olmalı, olacak, istiyorum

Acıkmışım Sevgine Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim

Esmer Günler Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin *** Yapma yapma Sende mi aklıma sığmıyor sende mi Sen misin her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah Yine bana hüsran bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü *** Yapma yapma Sende mi aklıma sığmıyor sende mi Sen misin her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah Yine bana hüsran bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah Yine bana hüsran bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü

Geceler Geceler katran karası geceler Ellerim tütün kokar gecelerde Geceler olmaz olası geceler Açılır yelkenleri yalnızlığın vurur dalga sesleri yüreğimde *** Geceler yar yar dört duvar efkar Geceler yar yar başımda sevdan *** Vurulur zincirlere çareler gecelerde Bir damla bir damla daha düşer zindanlara gözyaşlarım *** Geceler yar yar dört duvar efkar Geceler yar yar başımda sevdan *** Geceler katran karası geceler Ellerim tütün kokar gecelerde Geceler olmaz olası geceler Açılır yelkenleri yalnızlığın Vurur dalga sesleri yüreğimde *** Geceler yar yar dört duvar efkar Geceler yar yar başımda sevdan *** Vurulur zincirlere çareler gecelerde Bir damla bir damla daha düşer zindanlara gözyaşlarım *** Geceler yar yar dört duvar efkar Geceler yar yar başımda sevdan

Güneşli Bir Resim Çiz Bana Güneşli bir resim çiz bana Sonra mavi bir deniz boya Güneşli bir resim çiz bana Sonra mavi bir deniz boya *** Sıcak kumlarda ayak izlerimiz Öyle çiz öyle kalsın Sıcak kumlarda ayak izlerimiz Öyle çiz öyle kalsın *** Biz güneşten büyük olalım Öyle çiz öyle olsun Biz güneşten büyük olalım Öyle çiz öyle olsun *** Korkma öyle, çiz çiz Korkma öyle çiz *** Hasreti yükle gemilere Yükle açılsın denizlere Hasreti yükle gemilere Yükle açılsın denizlere *** En yakın liman bilinmez bir yerde Öyle çiz orda kalsın En yakın liman bilinmez bir yerde Öyle çiz orda kalsın *** Biz güneşten büyük olalım Öyle çiz öyle olsun Biz güneşten büyük olalım Öyle çiz öyle olsun *** Korkma öyle, çiz çiz Korkma öyle çiz

Kar Taneleri Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri *** Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri *** Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri *** Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri *** Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri

Kiraz Dallar kiraz hava sıcak yaz canım Dal dal kiraz aklımda dudakların Özlemişim gel yanıma gel biraz Bu ayrılık bitsin bu yaz gel canım *** Takılıp kalmış gözlerim yapraklara Dalda kirazlar yan yana Biz ayrı düştük Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye Sende bu naz Sensiz bu yaz olmaz canım *** Dallar kiraz hava sıcak yaz canım Kırmızı top güneş ateşler gibi Koşmuşum, yorulmuşum susamışım Dal dal kiraz aklımda dudakların *** Takılıp kalmış gözlerim yapraklara Dalda kirazlar yan yana Biz ayrı düştük Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye Sende bu naz Sensiz bu yaz olmaz canım

Sokak Kedisi Gel yine küçüldü saatler Zor benim işim bilemezsin Kah sana boyanır gözlerim Kah içimi bulutlar sarar Can sana bölünür uykular Ah seni çeker canım işte *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız *** Gel yine küçüldü saatler Zor benim işim bilemezsin Kah sana boyanır gözlerim Kah içimi bulutlar sarar Can sana bölünür uykular Ah seni çeker canım işte *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız

Üsküdar Üsküdar'ın incisi Gönlümün birincisi Kaçma pencerelerden Gözüm sendedir *** Saçların kıvır kıvır Yanaklarda gamzeler Sen bir kere gül Üsküdar senin olsun *** Gel gel gel benimle gel gel gel Gel gel gel benimle gel gel gel *** Karşımızda Kız Kulesi Kollarımda sen Karşımızda Kız Kulesi Kollarımda sen *** Üsküdar'ın incisi Gönlümün birincisi Kaçma pencerelerden Gözüm sendedir *** Saçların kıvır kıvır Yanaklarda gamzeler Sen bir kere gül Üsküdar senin olsun *** Gel gel gel benimle gel gel gel Gel gel gel benimle gel gel gel *** Karşımızda Kız Kulesi Kollarımda sen Karşımızda Kız Kulesi Kollarımda sen

Yağmur Yıldızsız ıssız gece Yalnızız caddelerde Bir yağmur bir de ben *** Uykularda kumrular Bir ipek mendil gibi Islandı sessizce *** Yağmurda ellerim Üşüyor yüreğim Şu kara bulutlar Kan kardeşi gözlerimin Sebebim sen sensin *** Yıldızsız ıssız gece Yalnızız caddelerde Bir yağmur bir de ben *** Rüzgar aldı beni Savurdu yerden yere Düştüm hüzünlere *** Yağmurda ellerim Üşüyor yüreğim Şu kara bulutlar Kan kardeşi gözlerimin Sebebim sen sensin

İskelede Sandalım İskelede sandalım demir alalım gel canım Takalım kürekleri çekelim sırasıyla Takalım kürekleri Gel gidelim kuytulara yıldızlara püf diyelim Gel gidelim kuytulara yıldızlara püf *** Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım hey Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım sar Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım hey Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım sar *** Gece rüzgar üstümüzde martılar Sen ve ben en güzel duygular Aaaahh ayy ayy canım *** Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım hey Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım sar Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım hey Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım sar *** Üstümüzde martılar denizde gölgemiz canım Ay düşünce sulara el ele tutuşalım Ay düşünce sulara Gel gidelim kuytulara yıldızlara püf diyelim Gel gidelim kuytulara yıldızlara püf *** Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım hey Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım sar Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım hey Ak köpüklü dalgalarda sarmaşalım sar *** Gece rüzgar üstümüzde martılar Sen ve ben en güzel duygular Aaaahh ayy ayy canım

Masum Öpücük Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Bir bahar akşamında bir vapurda Kimseden kaçmadık ki Bir bahar akşamında bir vapurda Canımız öyle istedi Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Bir bahar akşamında bir vapurda Serin sular uçuşurken Bir bahar akşamında bir vapurda Canımız öyle istedi Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Masum küçücük bir öpücükten ne çıkar Kimden ve neden saklanacak Masum küçücük bir, ne çıkar Kimden ve neden saklanacak

Kaç Kere Kaç kere söylemek istedim Sevdiğimi, özlediğimi sana Kaç kere söylemek istedim Sevdiğimi, özlediğimi sana "Beni hiç bırakma" dediğin aklımda Kaç kere dönmek istedim Kaç kere dönemedim sana "Beni hiç bırakma" dediğin aklımda Kaç kere dönmek istedim Kaç kere dönemedim sana Ne kadar uzakta olursan ol Uzanıp ellerini tutabilirim Kilitlenince kirpiklerim Gözlerimin önündesin Ne kadar uzakta olursan ol Uzanıp ellerini tutabilirim Kilitlenince kirpiklerim Gözlerimin önündesin Kaç kere söylemek istedim Sevdiğimi, özlediğimi sana "Beni hiç bırakma" dediğin aklımda Kaç kere dönmek istedim Kaç kere dönemedim sana "Beni hiç bırakma" dediğin aklımda Kaç kere dönmek istedim Kaç kere dönemedim sana Ne kadar uzakta olursan ol Uzanıp ellerini tutabilirim Kilitlenince kirpiklerim Gözlerimin önündesin Ne kadar uzakta olursan ol Uzanıp ellerini tutabilirim Kilitlenince kirpiklerim Gözlerimin önündesin Kaç kere Kaç kere