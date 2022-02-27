Biriciğim'e Şarkı Sözleri
Kayahan Biriciğim'e şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Biriciğim'e şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biriciğim'e sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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olur mu olur mu sensiz olur mu?
nasıl senden vazgeçerim
gittiğin o günden beri
hasretin Azrail gibi
sen dönmeden ölmeyeceğim
***
olur mu olur mu sensiz olur mu?
nasıl senden vazgeçerim
bir gün olsun gel yanıma
gel de gözlerim sevinsin
sen uyu ben seni beklerim
***
Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım
muradıma ermeden alma yanına
Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım
muradıma ermeden alma canımı
***
neredesin sen neredesin sen?
gözüm yollarda seni beklerken
hiç mi sevmiyorsun?
seven bu kalbin dualarında çığlıklarında
senin adın var hiç mi duymuyorsun?
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Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen barışmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen konuşmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle buluşmam lazım
***
Uzun uzun düşündüm dün gece
Benim hemen toparlanmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seni biraz yumuşatmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle sarışmam lazım
***
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen barışmam lazım
Uzun uzun düşündüm dün gece
Seninle hemen konuşmam lazım
***
Geç sayılır geçen her saniye
Bir an önce seninle karışmam lazım
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Seninle çok uzaklarda
Issız bir adada olsak
Başbaşa kalsak diyorum
***
Sabahları balık tutup
Akşama mumları yaksak
Seni bir öpsem diyorum
***
Güneş doğarken uyusak
Akşam olunca uyansan
Biraz yaşasak diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum
***
Duymasın kalmasın şehirde
Bilenler herkese anlatsın
Tulumba tatlısı , padişahın kızı
SENİ SEVİYORUM
***
Herkes sokaklara dökülsün
Alkışlayın güzel prensesi
Okyanus incisi , dünya birincisi
SENİ SEVİYORUM
***
Hiç canım istemiyor
Bugün biraz ara versem
İşe gitmesem diyorum
***
Dolaşsak aylak aylak
Leylek gibi lak lak
Biraz konuşsak diyorum
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Neler yaşadım şu kısa hayatımda
Sen benim tek hatıramsın...
Hiçbir zaman doymadım sana, doyamam...
Bin yıl daha yaşasam da,
Günlerden sen, aylardan sen
Yıllar zaten sensin
***
Nasıl ayrılacağız biz seninle
Ömrüm bin yıl olsa da doyamam sana
Ellerin ellerimde olsun daima
Beni sen uğurla son yolculuğuma
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Yasla başını, yasla göğsüme lütfen, lütfen.
Yolumuz ayrılmadan, günlerimiz dolmadan
Kader bizi ayırmadan sarıl biriciğim
***
Öyle hüzünlü bakma kar tanesi.
Bu defa götüremem yanımda seni.
Aklım sende kalır sakın ağlama.
İyi geceler der gibi uğurla beni
***
En kırmızısından bir karanfil olsun
Aç perdeleri kalbim ışıkla dolsun
Gözlerim gözlerinin içinde kalsın lütfen
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
***
Söyle karanlığa, söyle şarkımızı.
Ben hiç kıyamam gözyaşlarına.
Melekler ağlar mı hiç bebeğim?
-
seni çok özledim
gece gözlüm benim
gemilere bin gel yine gidersin
***
sonbahar rüzgarı
kırarken dalları
ayrı düşen yaprak
yaşar mı söyle
***
olsaydım olsaydım
ben yağmur olsaydım
düşseydim bulutlardan
kirpikte dursaydım
***
olsaydım olsaydım
ben rüzgar olsaydım
esseydim denizlerde
kalbinde uyusaydım
***
unutuldum mu ben
unutuldum mu ben
seviyorsan bulutları tut gel
yine gidersin
***
unutuldum mu ben
unutuldum mu ben
seviyorsan denizleri geç gel
yine gidersin
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