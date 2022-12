Değişen hiç bir şey yok sevdiceğim Bir telaş bir heyecan yollardayım *** Başımda bulut bulut umutlarım On yedi yaşım gibi delikanlıyım On yedi yaşım gibi delikanlıyım *** Bir kuş yuvası susmaz bu kalbim Her gün başkası büyür kanatlanır Bir yaz bahçesi renk renk çiçekler Yağmur ıslatır büyür umutlarım On yedi yaşım gibi delikanlıyım *** Değişen hiç bir şey yok sevdiceğim Bir telaş bir heyecan yollardayım *** Başımda bulut bulut umutlarım On yedi yaşım gibi delikanlıyım On yedi yaşım gibi delikanlıyım *** Bir kuş yuvası susmaz bu kalbim Her gün başkası büyür kanatlanır Bir yaz bahçesi renk renk çiçekler Yağmur ıslatır büyür umutlarım On yedi yaşım gibi delikanlıyım *** La la la la la la la la Sevdalardayım La la la la la la la la Toz pembe dünya *** La la la la la la la la Sevdalardayım La la la la la la la la Toz pembe dünya *** On yedi yaşım gibi delikanlıyım