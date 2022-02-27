Plancı Söyle hain Bu dünyayı sen mi var ettin Önce sevdirdin kendini Sonra terk ettin Hayırsızsın, vefasızsın Yalansın, belli *** Her halinde, her cümlende Planlar gizli Bir gün düşersen halime Anlarsın belki Melek sanmıştım beni seni Şeytansın, belli *** Dönsen ne olur Sevsen ne olur Plancı seni Ölsen ne olur *** Vazgeçtim artık Vazgeçtim senden Plancı seni Yalancı seni *** Söyle hain Bu dünyayı sen mi var ettin Önce sevdirdin kendini Sonra terk ettin Hayırsızsın, vefasızsın Yalansın, belli *** Bir zamanlar Çılgın gibi sevmiştim seni Bir gün olsun güldürmedin Hep üzdün beni Şimdi artık pişman olsan Dönsen ne olur *** Dönsen ne olur Sevsen ne olur Plancı seni Ölsen ne olur *** Vazgeçtim artık Vazgeçtim senden Plancı seni Yalancı seni

Acılanma Kim ağlattı üzdü seni Ağlaşma, sızlanma gönül Ben de hal kalmadı *** Yandım ateşlerde yandım Söyle sen nasıl dayandın Ben de hâl kalmadı *** Yok, yok, yok... Bir daha yok Yok, yok, yok... Tövbe olsun *** Yok, yok, yok... Bir daha yok Yok, yok, yok... Bu son olsun *** Acılanma, dayanamam Bu da gelir, bu da geçer *** Hayat yamandır Zehri yalandır Geçer bu dertler Mührü zamandır *** Hayat yamandır Zehri yalandır Geçer bu dertler Mührü zamandır *** Bu da gelir. bu da geçer Bu da gelir, bu da geçer

Bin Parçayım Hasretinle Gel, yağmurlarda ıslan benimle Gel, güneşlerde ısın Gel, gir koynumda uyu *** Gel, güneşlerde ısın benimle Gel, rüzgarlarda ıslan Gel, gir koynumda uyu *** Bin parçayım hasretinle Sen gittin, ben yarım kaldım Gün doğmuyor yad ellerde Akşam da olmuyor artık Aşkınla, perperişanım *** Bin parçayım hasretinle Yüzüm soldu, garip kaldım Boynum bükük yad ellerde Ayrıldığın pençesinde Aşkınla perperişanım