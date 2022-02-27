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7/24 Dinle Kelebeğin Şansı

Kelebeğin Şansı Şarkı Sözleri

Kayahan Kelebeğin Şansı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Kelebeğin Şansı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kelebeğin Şansı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kayahan

Kayahan

Kelebeğin Şansı

  • Plancı

  • Acılanma

  • Bin Parçayım Hasretinle

  • Vay Canım Vay

  • Seninle Her Şeye Varım Ben

  • Masal Yüzlüm

  • Minnacık Sevdacık

  • Kelebeğin Şansı (ŞİİR)

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