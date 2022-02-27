Seni Seviyorum Şarkı Sözleri
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Seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan olur...
Hiç hesapsız, çılgınca
Seni seviyorum
Bazen bir çocuğun
Karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
***
Gözlerim
Az önce
İflas etti..
Issız, tenha üşüyorum
Isıtmak için içimi, içimden
Hiç aralık vermeden
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum diyorum
Söylememem lazım biliyorum
Ama hoşuma gidiyor
İçimi ısıtıyor söylüyorum
Seni seviyorum, seni seviyorum
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan,
Yalan olur
***
Hiç hesapsız, çılgınca
Seni seviyorum
Bazen bir çocuğun
Karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
***
Söylememem lazım biliyorum
Susmuyor içim
Seni seviyorum diyorum
Canımın istediği
İçimin titrediği
Bu ilk defa, öncesi yok
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan,
Yalan olur
***
Hiç hesapsız, çılgınca
Seni seviyorum
Bazen bir çocuğun
Karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
***
Söylememem lazım biliyorum
Susmuyor içim
Seni seviyorum diyorum
Canımın istediği
İçimin titrediği
Bu ilk defa, öncesi yok
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni...
Amacım beni sana
Sevdirmek olsa ki bu çok kolaydı
Ben seni sevmenin
Tadını çıkarıyorum
Aklımdayken...
Dün akşam o kadına
Gülümsemedim.
Çünkü dün akşam da
Bu sabah gibi
***
Seni seviyordum.
Seni seviyordum.
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan
Yalan olur.
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum....
SENİ SEVİYORUM..
SENİ SEVİYORUM...