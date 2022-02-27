Seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan olur... Hiç hesapsız, çılgınca Seni seviyorum Bazen bir çocuğun Karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum *** Gözlerim Az önce İflas etti.. Issız, tenha üşüyorum Isıtmak için içimi, içimden Hiç aralık vermeden Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum diyorum Söylememem lazım biliyorum Ama hoşuma gidiyor İçimi ısıtıyor söylüyorum Seni seviyorum, seni seviyorum *** Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan, Yalan olur *** Hiç hesapsız, çılgınca Seni seviyorum Bazen bir çocuğun Karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum *** Söylememem lazım biliyorum Susmuyor içim Seni seviyorum diyorum Canımın istediği İçimin titrediği Bu ilk defa, öncesi yok *** Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan, Yalan olur *** Hiç hesapsız, çılgınca Seni seviyorum Bazen bir çocuğun Karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum *** Söylememem lazım biliyorum Susmuyor içim Seni seviyorum diyorum Canımın istediği İçimin titrediği Bu ilk defa, öncesi yok *** Seni seviyorum, seni seviyorum Seni... Amacım beni sana Sevdirmek olsa ki bu çok kolaydı Ben seni sevmenin Tadını çıkarıyorum Aklımdayken... Dün akşam o kadına Gülümsemedim. Çünkü dün akşam da Bu sabah gibi *** Seni seviyordum. Seni seviyordum. Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan Yalan olur. *** Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum.... SENİ SEVİYORUM.. SENİ SEVİYORUM...