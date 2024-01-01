-
Seninle her şeye varım ben
Sen benim uğurlu yolumsun
Yıldızlara yürürüm senle
Sen iste canım senin olsun
***
Seninle her şeye varım ben
Sen benim uğurlu yolumsun
Yıldızlara yürürüm senle
Sen iste canım senin olsun
***
Sen her şeysin
Canımı canına katabilirsin
Cayarsam senden
Beni şu ateşe atabilirsin
***
Sen her şeysin
Canımı canına katabilirsin
Cayarsam senden
Beni şu ateşe atabilirsin
***
Sen sen benim için
Teksin bu dünyada
Meleksin bebeksin her şeyimsin benim
Yaşayamam sensiz yaşamam asla
Doyulmaz balımsın kelebeksin
***
Sen sen benim için
Sıcak bir güneşsin
Bugünlerim yarınlarım her şeyimsin benim
Göstermesin tanrım yaşatmasın bana
Nefes bile alamam yokluğunda
***
Sen sen benim için
-
Kim ağlattı üzdü seni
Ağlaşma, sızlanma gönül
Ben de hal kalmadı
***
Yandım ateşlerde yandım
Söyle sen nasıl dayandın
Ben de hâl kalmadı
***
Yok, yok, yok...
Bir daha yok
Yok, yok, yok...
Tövbe olsun
***
Yok, yok, yok...
Bir daha yok
Yok, yok, yok...
Bu son olsun
***
Acılanma, dayanamam
Bu da gelir, bu da geçer
***
Hayat yamandır
Zehri yalandır
Geçer bu dertler
Mührü zamandır
***
Hayat yamandır
Zehri yalandır
Geçer bu dertler
Mührü zamandır
***
Bu da gelir. bu da geçer
Bu da gelir, bu da geçer
-
Gel, yağmurlarda ıslan benimle
Gel, güneşlerde ısın
Gel, gir koynumda uyu
***
Gel, güneşlerde ısın benimle
Gel, rüzgarlarda ıslan
Gel, gir koynumda uyu
***
Bin parçayım hasretinle
Sen gittin, ben yarım kaldım
Gün doğmuyor yad ellerde
Akşam da olmuyor artık
Aşkınla, perperişanım
***
Bin parçayım hasretinle
Yüzüm soldu, garip kaldım
Boynum bükük yad ellerde
Ayrıldığın pençesinde
Aşkınla perperişanım
-
Söyle hain
Bu dünyayı sen mi var ettin
Önce sevdirdin kendini
Sonra terk ettin
Hayırsızsın, vefasızsın
Yalansın, belli
***
Her halinde, her cümlende
Planlar gizli
Bir gün düşersen halime
Anlarsın belki
Melek sanmıştım beni seni
Şeytansın, belli
***
Dönsen ne olur
Sevsen ne olur
Plancı seni
Ölsen ne olur
***
Vazgeçtim artık
Vazgeçtim senden
Plancı seni
Yalancı seni
***
Söyle hain
Bu dünyayı sen mi var ettin
Önce sevdirdin kendini
Sonra terk ettin
Hayırsızsın, vefasızsın
Yalansın, belli
***
Bir zamanlar
Çılgın gibi sevmiştim seni
Bir gün olsun güldürmedin
Hep üzdün beni
Şimdi artık pişman olsan
Dönsen ne olur
***
Dönsen ne olur
Sevsen ne olur
Plancı seni
Ölsen ne olur
***
Vazgeçtim artık
Vazgeçtim senden
Plancı seni
Yalancı seni
-
Günlerdir takibindeyim
Ben zaten ellerindeyim
Sevmek cesaretim benim
Aşkın, felaketim
***
Günlerdir takibindeyim
Ben zaten ellerindeyim
Sevmek cesaretim benim
Aşkın, felaketimdir
***
Vay canım vay
Cezalım, sevdalım
Her halim vay
Gitmekle korkutamazsın beni
Gittin zaten
***
Vay canım vay
Cezalım, sevdalım
Son halim vay
Hasretle korkutamazsın beni
Yoksun zaten
***
Yirmi dört saatle senle
Yirmi dört saat seni
Yaşıyorum, özlüyorum
Seviyorum zaten
-
Lapa lapa kar yağıyor
Dans ediyor beyaz güller
Unutmadım, masal yüzlüm
Nehir gözlüm, unutmadım
Lambalarda titreşiyor
Beyazlanmış yalnızlıklar
Sokaklarda dolaşıyor
Gölgem gibi hatıralar
Dün rüyamda seni gördüm
Gülüyordun, masal yüzlüm
Dün rüyamda seni gördüm
Gülüyordun, nehir gözlüm
Lapa lapa kar yağıyor
Dans ediyor beyaz güller
Unutmadım, masal yüzlüm
Nehir gözlüm, unutmadım
Lambalarda titreşiyor
Beyazlanmış yalnızlıklar
Sokaklarda dolaşıyor
Gölgem gibi hatıralar
Dün rüyamda seni gördüm
Gülüyordun, masal yüzlüm
Dün rüyamda seni gördüm
Gülüyordun, nehir gözlüm
-
Evi beyaza boyattım
Kapısına seni yazdım
Evi beyaza boyattım
Kapısına seni yazdım
Erkenden uyandım
Yağmurlara baktım
Yağmurlara baktım
Daldım, oyalandım
Güller açılınca
Gülüyorsun sandım
Kuşlar uçuşunca
Geliyorsun sandım
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini minnacık
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini sevdacık
Evi beyaza boyattım
Kapısına seni yazdım
Evi beyaza boyattım
Kapısına seni yazdım
Merdivene dayandım
Mazimize baktım
Mazimize baktım
Daldım, oyalandım
Güller açılınca
Gülüyorsun sandım
Kuşlar uçuşunca
Geliyorsun sandım
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini minnacık
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini sevdacık
Evi beyaza boyattım
Kapısına seni yazdım
Evi beyaza boyattım
Kapısına seni yazdım
Erkenden uyandım
Yağmurlara baktım
Yağmurlara baktım
Daldım, oyalandım
Güller açılınca
Gülüyorsun sandım
Kuşlar havalandı
Geliyorsun sandım
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini minnacık
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini sevdacık
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini minnacık
Hadi geliver, hadi gülüver
Mini mini, mini sevdacık
-
18 Aralık 2004, İstanbul
Yine saçlarını toplamış gidiyor güneş
Deniz gidip gelip eteğini öpüyor sahillerin
Uzaklardan, çok uzaklardan görmesi zor tekneler geçiyor
Hayallerim iç cebimde
Ağır ağır yola çıkarım ben de seninle
İsmin hece hece çınlar içimde
Seni her düşündüğümde
Güzel şeyler gelir aklıma her nedense
Süzülür uçurtmalar gibi hatıralar
Uçurtmanın ipi kaçar elimden
İpi kaçar uçurtmanın
Uçurumun kenarında bulurum kendimi birden
Uçurumun kenarında
Kelebeğin şansını seyrederken
Kelebeğin şansını
Yâni kelebek istese de düşemez yükseklerden
Ben
Yaşamak için sana tutunurum
En yorgun hâlimle gülümserken o anda
Bir yudum su gibi içerim seni
Parmak uçlarımla dokunurum mutluluğa
Korkularım, mutluluğum ve uçurumun sonsuzluğunda
Gidip gelip eteğini öpüyor sâhillerin deniz
Uzaklardan, çok uzaklardan görmesi zor tekneler geçiyor
Yine saçlarını toplamış gidiyor güneş
Hayallerim iç cebimde
Ağır ağır yola çıkarım ben de seninle
Yine saçlarını toplamış gidiyor güneş