Seninle her şeye varım ben Sen benim uğurlu yolumsun Yıldızlara yürürüm senle Sen iste canım senin olsun *** Seninle her şeye varım ben Sen benim uğurlu yolumsun Yıldızlara yürürüm senle Sen iste canım senin olsun *** Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cayarsam senden Beni şu ateşe atabilirsin *** Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cayarsam senden Beni şu ateşe atabilirsin *** Sen sen benim için Teksin bu dünyada Meleksin bebeksin her şeyimsin benim Yaşayamam sensiz yaşamam asla Doyulmaz balımsın kelebeksin *** Sen sen benim için Sıcak bir güneşsin Bugünlerim yarınlarım her şeyimsin benim Göstermesin tanrım yaşatmasın bana Nefes bile alamam yokluğunda *** Sen sen benim için