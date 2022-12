Seni sevdim ben, ne gelir elden Beni bir gün sen, sevebildin mi O sabah erken, ağlıyorken ben Ben ne haldeydim, görebildin mi Görebildin mi, görebildin mi Ne haldeydim ben be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Ne kadar çekti bu gönül senden Bana bir müjde verebildin mi İçerim yangın, eriyor her gün Söyle bir çare bulabildin mi Bulabildin mi, bulabildin mi Bana bir çare be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Hayalinle sevişirken ben Nerelerdeydin nerelerde sen O sabah erken ağlıyorken ben Ben ne haldeydim bilebildin mi Bilebildin mi, bilebildin mi Ne haldeydim ben be yarim