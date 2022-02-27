Sevgilim Olmasan da Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine Soframda hatıralar yalnız değilim işte Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte *** Sarardı son ışıklar gece başlıyor yine Soframda hatıralar yalnız değilim işte Üzülme sen üzülme bitmedi ümitlerim Ne kadar acı çektim yıkılmadım bak işte *** Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine Sevgilim olmasan da özlüyorum ben yine *** Aşkın kırar demir parmakları Kuşlar uçar uçar hazanlara Gücüm yetmez yetmez uzaklara İsyan büyür büyür arzularla

Atın Beni Denizlere Çok sevmiştim çok Gitti artık yok İşte bu halim Mecburen sarhoş *** Aaa... Atın beni denizlere Yalan dünya size kalsın Ayrılmam sevgilimden Bir daha sevemem ben *** Kolay mı kolay mı sevda bu kolay mı Yaşandı yıllarca roman gibi Gözlerim yollarda geçti bir gün daha Ağlamak geliyor içimden Aaa...Atın beni denizlere

Emrin Olur Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gönül acılar çeker yalnız başına Yeter bu kadar yeter Yarim bu günahların kalmaz yanına Mevlam adamı yakar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm baş üstüne