Seni Seviyorum Seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan olur Hiç hesapsız, çılgınca Seni seviyorum Bazen bir çocuğun Karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum Gözlerim Az önce İflas etti Issız, tenha, üşüyorum Isıtmak için içimi, içimden Hiç aralık vermeden Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum diyorum Söylememem lazım biliyorum Ama hoşuma gidiyor İçimi ısıtıyor söylüyorum Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan Yalan olur Hiç hesapsız, çılgınca Seni seviyorum Bazen bir çocuğun Karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum Söylememem lazım biliyorum Susmuyor içim Seni seviyorum diyorum Canımın istediği İçimin titrediği Bu ilk defa, öncesi yok Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan Yalan olur Hiç hesapsız, çılgınca Seni seviyorum Bazen bir çocuğun Karanlıktan korktuğu gibi Seni sevmekten korkuyorum Söylememem lazım biliyorum Susmuyor içim Seni seviyorum diyorum Canımın istediği İçimin titrediği Bu ilk defa, öncesi yok Seni seviyorum, seni seviyorum Seni Amacım beni sana sevdirmek olsa bu çok kolaydı Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum Aklımdayken Dün akşam o kadına Gülümsemedim Çünkü dün akşam da Bu sabah gibi Seni seviyordum Seni seviyordum Seni seviyorum diye Senden önce hiç kimseye Söylemedim dersem Yalan Yalan olur Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum, seni seviyorum Seni seviyorum!

Deniz Gözlüm İlk değilsen bile Son aşkım olup kal Senden öncesini Yaşamadım sayarım *** Böyle bir aşka ömür vermeye değer Dillenir de nazara gelir diye korkarım Böyle bir aşka ömür vermeye değer Dillenir de nazara gelir diye korkarım *** Deniz gözlüm benim Senin için hazırım Eğer ölüm gerekse Ölmeye giderim *** Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner *** Deniz gözlüm benim Senin için hazırım Eğer ölüm gerekse Ölmeye giderim *** Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner

Seviyorum Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla "Yalan olabilir" derse dilim, inanma Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla "Yalan olabilir" derse dilim, inanma Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum