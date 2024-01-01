En Güzel Serüven Şarkı Sözleri
Kayahan En Güzel Serüven şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan En Güzel Serüven şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En Güzel Serüven sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan olur
Hiç hesapsız, çılgınca
Seni seviyorum
Bazen bir çocuğun
Karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
Gözlerim
Az önce
İflas etti
Issız, tenha, üşüyorum
Isıtmak için içimi, içimden
Hiç aralık vermeden
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum diyorum
Söylememem lazım biliyorum
Ama hoşuma gidiyor
İçimi ısıtıyor söylüyorum
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan
Yalan olur
Hiç hesapsız, çılgınca
Seni seviyorum
Bazen bir çocuğun
Karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
Söylememem lazım biliyorum
Susmuyor içim
Seni seviyorum diyorum
Canımın istediği
İçimin titrediği
Bu ilk defa, öncesi yok
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan
Yalan olur
Hiç hesapsız, çılgınca
Seni seviyorum
Bazen bir çocuğun
Karanlıktan korktuğu gibi
Seni sevmekten korkuyorum
Söylememem lazım biliyorum
Susmuyor içim
Seni seviyorum diyorum
Canımın istediği
İçimin titrediği
Bu ilk defa, öncesi yok
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni
Amacım beni sana sevdirmek olsa bu çok kolaydı
Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum
Aklımdayken
Dün akşam o kadına
Gülümsemedim
Çünkü dün akşam da
Bu sabah gibi
Seni seviyordum
Seni seviyordum
Seni seviyorum diye
Senden önce hiç kimseye
Söylemedim dersem
Yalan
Yalan olur
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum, seni seviyorum
Seni seviyorum!
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İlk değilsen bile
Son aşkım olup kal
Senden öncesini
Yaşamadım sayarım
***
Böyle bir aşka ömür vermeye değer
Dillenir de nazara gelir diye korkarım
Böyle bir aşka ömür vermeye değer
Dillenir de nazara gelir diye korkarım
***
Deniz gözlüm benim
Senin için hazırım
Eğer ölüm gerekse
Ölmeye giderim
***
Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim
Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim
Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın
O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Canım seni özler, seni diler, ister
Beni bırakma ele ateşlerim söner
***
Deniz gözlüm benim
Senin için hazırım
Eğer ölüm gerekse
Ölmeye giderim
***
Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim
Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim
Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın
O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Canım seni özler, seni diler, ister
Beni bırakma ele ateşlerim söner
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Canım seni özler, seni diler, ister
Beni bırakma ele ateşlerim söner
-
Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem
Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla
"Yalan olabilir" derse dilim, inanma
Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem
Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla
"Yalan olabilir" derse dilim, inanma
Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
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Ne güzel başlamıştık biz seninle
Paylaşmıştık her şeyi
Hani sen hep benimdin ben de senin
Geride kaldı artık her şey
***
Gün olur anlarsın çok acı çektim
Ardına yaralı bir kalp bıraktın
Önce çocuksu gülmen apansız gitti benden
Sonra da inandığım her şey
***
Acılarla yüreğimi kanattın
Söz vermiştin ama sen beni aldattın
Tanrı hesap sorsun benim için sana
Beni yaktın, yıktın, gittin vefasız
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