Şikayetim Var Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden Bilmem *** Hayallerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana *** Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden Bilmem *** Misketlerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Şikayetim var

Aşk Bayrakları Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı *** Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı *** Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor *** Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor *** Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez Atacağım gönlümü ben pencerelerden Koşar hayaller peşinde beni beklemez *** Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez Atacağım gönlümü ben pencerelerden Koşar hayaller peşinde beni beklemez

Ben de İnsanım İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum *** İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına Bir küçük ateş yansa ısınır iliklerim Susmayın sevinçlerim, insanca isteklerim *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum *** Günahkâr oldum, tövbekâr oldum Bembeyaz yüreğime intikam koydum *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum Günahkâr oldum, tövbekâr…