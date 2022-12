Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden Bilmem *** Hayallerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana *** Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden Bilmem *** Misketlerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Şikayetim var

Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım *** Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok