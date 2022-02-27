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7/24 Dinle Canımın Yaprakları

Canımın Yaprakları Şarkı Sözleri

Kayahan Canımın Yaprakları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Canımın Yaprakları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canımın Yaprakları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kayahan

Kayahan

Canımın Yaprakları

  • Şikayetim Var

  • Aşk Bayrakları

  • Ben de İnsanım

  • Her Şeyden Çok

  • Eyvah

  • Neler Olur Neler

  • Sana Kaldı

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