Canımın Yaprakları Şarkı Sözleri
Kayahan Canımın Yaprakları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kayahan Canımın Yaprakları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canımın Yaprakları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kayahan
Canımın Yaprakları
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Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden
Bilmem
***
Hayallerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter revamı bana
***
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden
Bilmem
***
Misketlerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter revamı bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Şikayetim var
-
Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları
Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı
***
Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları
Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı
***
Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor
Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor
***
Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor
Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor
***
Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez
Atacağım gönlümü ben pencerelerden
Koşar hayaller peşinde beni beklemez
***
Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez
Atacağım gönlümü ben pencerelerden
Koşar hayaller peşinde beni beklemez
-
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
***
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
Bir küçük ateş yansa ısınır iliklerim
Susmayın sevinçlerim, insanca isteklerim
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
***
Günahkâr oldum, tövbekâr oldum
Bembeyaz yüreğime intikam koydum
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
Günahkâr oldum, tövbekâr…
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Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
***
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
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