Gel yine küçüldü saatler Zor benim işim bilemezsin Kah sana boyanır gözlerim Kah içimi bulutlar sarar Can sana bölünür uykular Ah seni çeker canım işte *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız *** Gel yine küçüldü saatler Zor benim işim bilemezsin Kah sana boyanır gözlerim Kah içimi bulutlar sarar Can sana bölünür uykular Ah seni çeker canım işte *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız *** Yoksun yoksun kaç gün ya Vurgun yorgun derbeder Bir buz gibi kış gecesinde Bu sokak kedisi yapayalnız

Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim Sevgilim