Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım Al beni sana Ver seni bana Sultanım İhanetler içinden Gülüp geçtim nihayet Sevgiye selam Sevmeye devam Sultanım La la la Sol yanım sarhoş La la la Son kadehlerde La la la Nerdesin nerde La la la Son kadehlerde Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay Nanay da nay Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım Al beni sana Ver seni bana Sultanım İhanetler içinden Gülüp geçtim nihayet Sevgiye selam Sevmeye devam Sultanım La la la Sol yanım sarhoş La la la Son kadehlerde La la la Nerdesin nerde La la la Son kadehlerde Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay nanay Hanım sultanım Nanay da nay Nanay da nay Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım

Gurur mu yaptın gitme bir hikayem var kendime göre haklı sebeplerim var *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin *** Eski zamanda iki aşık varmış Çok severlermiş kavga ederlermiş Herkesin gözü onların üstündeymiş Yağmurlu bir günde ayrılık gelmiş *** Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun seni benden çalarlar? Biliyor musun herkes ben gibi sevmez? Biliyor musun her masal mutlu bitmez? *** Baktığın her yerde beni göreceksin İçin hep acıyacak çok üzüleceksin Yazın tatil yolunda aşk filminin sonunda Başka kollarda öğreneceksin