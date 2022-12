Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın *** Dolaşırsın kibarca Her yerde her zamanda Çil paranın sesiyle Şıkır şıkır oynarsın *** Yüreğin yok kanın yok Sen tavşandan korkarsın Her zaman bir buradayız Bir üflesek uçarsın *** Kem gözünden dilinden Su içmeyiz elinden Sana burada ekmek yok Çek bizim illerden *** Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın *** Yüreğin yok kanın yok Sen tavşandan korkarsın Her zaman bir buradayız Bir üflesek uçarsın *** Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın