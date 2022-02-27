Tek Delikli Kaval Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın *** Dolaşırsın kibarca Her yerde her zamanda Çil paranın sesiyle Şıkır şıkır oynarsın *** Yüreğin yok kanın yok Sen tavşandan korkarsın Her zaman bir buradayız Bir üflesek uçarsın *** Kem gözünden dilinden Su içmeyiz elinden Sana burada ekmek yok Çek bizim illerden *** Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın *** Yüreğin yok kanın yok Sen tavşandan korkarsın Her zaman bir buradayız Bir üflesek uçarsın *** Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın

Aman Beni Unutma Bir işaretinle senin olur bu dünya Ve ben tabi ki yanında Nerde olursan ol bir çağırman yeter Koşar gelirim o dakika *** Akşam sabah günün her saati Canım feda uğruna Bak işte yıldızları topladım sana Aman beni unutma *** Hasretimsin sen Her şeyimsin sen Kaderimsin sen Sahibimsin sen *** Sen baharsın sen Gül kokarsın sen Dallarımsın sen Sen hayatsın sen

Gönül Sayfam Öpüştüm resimlerinle Şarkımız çalındı dinledim Bütün gece bekledim Yine sabah oluyor *** Belki sen gelirsin diye Işıkları söndürmedim Yeni doğan sabaha hezimetim oluyor *** İçimde hatıralar delik deşik Mektupları okudum seçip seçip Karanfili kokladım senin için Odam hasret kokuyor *** Aynanın karşısına geçip geçip Kaderime ağladım içip içip Gönül sayfam da canım açık seçik Senin adın yazıyor

Ölmem mi Lazım Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Eski bir gemi gibi battım Sulara, sulara, sulara.. Söndü fenerlerim, Yanmaz bir daha *** Gözlerim , Siyah inciler döker uğruna.. Sen kalbimin baş köşesindesin... baş köşesindesin... *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Unuttun buralarda, Aramadın sormadın hiç. Bir de ağlattın beni Ben yine seni seviyorum. ** Unuttun buralarda, Aramadın sormadın hiç, Her gün aldattın beni, Ben yine seni seviyorum

Sevdaya Mahsus Seni sevdim ben, ne gelir elden Beni bir gün sen, sevebildin mi O sabah erken, ağlıyorken ben Ben ne haldeydim, görebildin mi Görebildin mi, görebildin mi Ne haldeydim ben be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Ne kadar çekti bu gönül senden Bana bir müjde verebildin mi İçerim yangın, eriyor her gün Söyle bir çare bulabildin mi Bulabildin mi, bulabildin mi Bana bir çare be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Hayalinle sevişirken ben Nerelerdeydin nerelerde sen O sabah erken ağlıyorken ben Ben ne haldeydim bilebildin mi Bilebildin mi, bilebildin mi Ne haldeydim ben be yarim