Deniz güzel, gülümsüyor güneş Bulutsuz, masmavi gökyüzü Ne çılgın dalgalar Yepyeni bir hayat bugün La la la, la la, la la lal la Bugün kısaca seni unutmak mümkün Oysa ben Tutamıyorum kendimi Önce dudaklarım titriyor Alamıyorum kendimi Sonra bir ağlamak ki bitmiyor Bulamıyorum kendimi Deniz güzel, gülümsüyor güneş Bulutsuz, masmavi gökyüzü Yani ben istesem Yepyeni bir hayat bugün La la la, la la, la la lal la Bugün kısaca seni unutmak mümkün Oysa ben Tutamıyorum kendimi Önce dudaklarım titriyor Alamıyorum kendimi Sonra bir ağlamak ki bitmiyor Bulamıyorum kendimi Tutamıyorum kendimi Önce dudaklarım titriyor Alamıyorum kendimi Sonra bir ağlamak ki bitmiyor Duramıyorum bir tanem Seni düşünmekten deli gibiyim Bulamıyorum kendimi