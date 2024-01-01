Tutamıyorum Kendimi Şarkı Sözleri
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Kayahan
Tutamıyorum Kendimi
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Deniz güzel, gülümsüyor güneş
Bulutsuz, masmavi gökyüzü
Ne çılgın dalgalar
Yepyeni bir hayat bugün
La la la, la la, la la lal la
Bugün kısaca seni unutmak mümkün
Oysa ben
Tutamıyorum kendimi
Önce dudaklarım titriyor
Alamıyorum kendimi
Sonra bir ağlamak ki bitmiyor
Bulamıyorum kendimi
Deniz güzel, gülümsüyor güneş
Bulutsuz, masmavi gökyüzü
Yani ben istesem
Yepyeni bir hayat bugün
La la la, la la, la la lal la
Bugün kısaca seni unutmak mümkün
Oysa ben
Tutamıyorum kendimi
Önce dudaklarım titriyor
Alamıyorum kendimi
Sonra bir ağlamak ki bitmiyor
Bulamıyorum kendimi
Tutamıyorum kendimi
Önce dudaklarım titriyor
Alamıyorum kendimi
Sonra bir ağlamak ki bitmiyor
Duramıyorum bir tanem
Seni düşünmekten deli gibiyim
Bulamıyorum kendimi